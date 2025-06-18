馬克宏喊話台積電設廠法國！網譏「當地勞動文化不可行」：機台午休2小時？

法國總統馬克宏高喊半導體自主，近日在國際會議上公開邀請台積電與三星赴法設廠，力拚2奈米晶片製程。一名網友轉貼此新聞表示：「看來未來每個國家都想要台積電」，並笑稱「浪漫國度也需要台灣人幫忙生產晶片了」。該留言引起熱烈回應，網友紛紛吐槽法國文化「無法輪班」、人力「只會罷工」，質疑實際可行性。

根據媒體報導，馬克宏在VivaTech會議上表示，法國欲在全球半導體產業鏈中占有一席之地，目標是具備2至10奈米晶片的製造能力，並坦言需仰賴如台積電、三星等國際企業設廠。此外，法國也與鴻海等企業簽署合作備忘錄，進軍先進封裝與測試領域。

對此PTT網友普遍抱持懷疑態度，不少人以「法國人？週休三日半還午睡兩小時怎麼輪班？」、「沒事就罷工，還要吃下午茶」諷刺其勞動文化；也有人調侃「機台運轉要配葡萄酒和法棍」、「法國人適合生產精品，不適合半導體」。

一部分網友則認為台積電的全球化趨勢勢不可擋，「歐洲已有德國廠，法國若出條件也許不是沒可能」，但也指出前提是法國必須提供足夠補貼與政策配套。也有留言開酸：「上次拿幻象戰機，這次拿核潛艇換GG？」

也有網友關注文化與人力素質的差異，有人認為「法國工程師薪資沒台灣高」，「不是每個台灣人都能在外國生存」，並感嘆台灣工程師成為全球晶片夢的實現工具：「GG輪班賣肝，老婆巴黎浪漫血拚，稅收再買回GG晶片。」

另也有理性聲音指出馬克宏的發言多為「喊話性質」，質疑法國本身缺乏完整的IC設計與應用生態，2奈米製程恐怕難以就地消化。網友總結道：「全世界都搶台積電，全球化已死，區域化興起。」但對於「法積電」是否能成真，鄉民普遍只回一句：「夢裡什麼都有」。

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