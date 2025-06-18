美元結算不香了？網曝現實「川普成元凶」：出口商寧收人民幣歐元

美國銀行高層指出，越來越多出口商不再願意收取美元，轉而要求使用歐元、人民幣等本幣結算，一名PTT網友看到此消息直言：「國際也開始不想收美元了」，並批評美方官員對此僅會重複「強勢美元」的說辭，此評論掀起討論熱潮，有網友戲稱「美元變廢紙」，更有人點名川普才是美元霸權式微的關鍵元凶。

根據媒體報導，美國合眾銀行（US Bancorp）指出，企業間的國際結算習慣出現轉變，出口商紛紛要求改用本幣收款，以避開美元劇烈波動帶來的風險。一些美國進口商也順勢採用多幣結算策略，不僅避免匯損，還能享有供應商提供的折扣優惠。分析師認為，這顯示美元地位正悄然鬆動。

該名PTT網友轉貼新聞後感嘆，美方官員貝森特始終高喊強勢美元，卻無視實際市場對美元的信任流失，直指「現在國際也開始減少收美元」，反映出全球貿易生態正逐漸脫離美元主導。

此觀點引發眾多網友留言認同，紛紛指出這是早晚的趨勢：「川普成功弄爛美元霸權」、「人民幣清算機制都已上線了」、「一籃子貨幣結算是早就看好的趨勢」。部分網友認為，出口商為了避險，寧可接受以本幣交易的條件，還可能因此獲得更多商業優惠。

另一派網友則關注美元走弱對台灣的連鎖效應：「台幣升值根本是因為不想收美元」、「台廠只能收美元，結果還賣不掉」，有人甚至喊出「全面改台幣報價」的訴求。不過也有提醒，此舉恐加劇台幣升值壓力，進一步傷害出口產業。

針對美元信用滑落的背後原因，不少人將矛頭指向美國政治與經濟政策：「川普開打關稅戰，製造業沒回來，通膨卻爆了」、「美國國力下滑是大趨勢」、「TACO（川普暱稱）只會亂搞」，更有人預言「美元霸權終結將至，歐元準備接班」。

也有部分網友提出冷靜觀點，認為美元地位仍難以撼動，尤其在石油、軍火等高價值商品交易中，美國仍握有主導權；也有質疑者酸言反駁：「美元霸權終結聽了三十年了」、「換了貨幣，最後還不是要換回美元」。

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