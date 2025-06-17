「共體時艱」惹怒出口商！央行壓台幣升值新招 匯限額竟遭腰斬

為了壓抑台幣升值力道，央行近期再出新招！據《聯合報》獨家報導，匯銀業界人士透露，央行已授意銀行對出口商的「單日拋匯限額」再度腰斬，從2000萬美元直接砍至1000萬美元。雖然過去央行曾親自致電大型企業溝通，如今則改由銀行「柔性勸導」，希望企業共體時艱，不再加劇台幣升值壓力。

出口商原本還能在匯率30元時每日拋匯2000萬美元，如今台幣飆升挑戰29.5元關卡，卻被限制額度再砍，企業怨聲載道，形容自己彷彿「溫水煮青蛙」，被迫以「時間換空間」來忍受升值損失。

由於央行不再親自出面，而是讓銀行轉達限制，多數出口廠商也被迫尋求新方法應對，例如改為「借美元、賣美元」的方式先鎖匯率，再以實收貨款償還，但這也可能被央行視為「投機行為」，進而列入黑名單。

觀察NDF（無本金交割遠期外匯）一年期報價已跌至27.58元，顯示市場對台幣升值仍有高度預期。三個月期與半年期匯價也已下探至28.8與28.3元水準。若非央行尾盤拉抬匯率，本週台幣恐已跌破29.5元。

當央行限制拋匯、呼籲出口商「共體時艱」，網友炸鍋了！PTT上火力全開「翻譯：各位老闆給禿鷹吃乾抹淨吧」、「共體時艱都說出來了，出口業自己保重」、「債蛙、美元蛙哭暈在廁所」、「現在去美國玩是不是打折了」、「不讓出口商賣美元，大家一起賠」「原來禿鷹是廠商嗎？」

有網友狠酸央行「沒招了」、形容政策「根本操縱匯率」，更有人預言出口業將面臨災難，直言「外銷產業死光」、「台灣升值不是趨勢，是末日倒數」。

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