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新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

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新台幣衝上29.46元創3年新高 被酸「這島滿動物」：升值即禿鷹、跳電就松鼠

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣升抵29.46元引爆熱議，一派網友歡呼出國划算、美金便宜，另一派則酸爆央行無作為，嘲諷「禿鷹七進七出」。圖/本報資料照片
新台幣升抵29.46元引爆熱議，一派網友歡呼出國划算、美金便宜，另一派則酸爆央行無作為，嘲諷「禿鷹七進七出」。圖/本報資料照片

台幣近日狂升，引爆PTT熱議！有網友轉貼媒體報導指出，台幣今（18）一度升至29.46元，續創3年新高，讓不少網友驚呼「是禿鷹又來了！」更有人笑稱「升值就是禿鷹、跳電就是松鼠，這島嶼真的動物好多」。

根據原始新聞內容，新台幣匯價連日強勢，6月18日盤中最高升至29.46元，創下近三年來新高紀錄。儘管央行日前曾進場調節，但市場對「熱錢回流」、「美元走弱」等消息仍反應熱烈，並傳出央行即將在理監事會上針對匯市再做表態。

一派樂觀喊升破天花板，酸民同步開嘲諷模式「等13元」、「年底26見」、「日幣0.19快來！」等樂觀預測刷滿版，還有人趁勢換美金、買機票大讚「好爽」、「升值才是正常的啦」。但另一邊也出現滿滿反諷聲「升值就是禿鷹，跳電就是松鼠，這島充滿動物」、「央行總裁又躲起來了？」、「禿鷹七進七出，央行被看沒有」。

不少網友提出現實層面的擔憂「升值等於加徵10%關稅，出口業快撐不住了」、「企業的匯損誰來扛？」、「升值只對消費者好吧」、「這樣升真的沒問題嗎？會不會出事？」顯示這波升勢背後，仍潛藏經濟體質與企業競爭力的隱憂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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