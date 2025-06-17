股市到底在漲什麼？他賣掉正2崩潰發問 網曝3大關鍵原因

近日台股持續上攻，不少錯過行情的投資人頻頻搥心肝。一名網友在Dcard發文，表示自己前幾天剛賣掉撿來的正2（台灣50反向ETF），結果股市立刻開噴，讓他不禁疑問：「現在跟幾週前好像也沒什麼重大改變啊，有人知道股市到底在漲什麼的嗎？」

原PO表示，自己是在四月低點撿了十張正2，但幾天前賣出後，台股立刻噴出。他納悶目前總經與市場條件並無明顯改變，卻突然大漲，讓他忍不住上網請益，希望理解背後原因。

一派網友認為：總經回暖＋落後補漲是主因

「應該就是關稅問題趨緩，美中和談吧，加上美股反彈的時候台股沒跟上，現在在補那一段」、「川普宣布關稅後暫停90天，市場預期第二季財報會好，股價自然提前反應」、「美股前陣子大漲，台股現在只是跟上而已」。

有人自嘲是反指標

「我很常是市場反指標，我賣出時股價就開始噴」、「有賺就好了，別太糾結」、「你被大戶狙擊了啦，看到你賣掉才拉盤哈哈」。

還有悲觀派提醒：只是逃命波

「這只是短線逃命波，沒有基本面支撐還是要小心」、「大盤有點拉回，要觀察接下來量能能不能維持，不然就容易轉弱了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。