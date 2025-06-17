股價漲至110！他重押私房錢挺AI「新護國神山」老婆氣鬧離婚

AI應用方興未艾，搭上這波人工智慧列車的公司，股價更是有如旱地拔蔥。不過近日有位網友拿私房錢重押號稱可媲美ChatGPT的股票，其潛力更被視為未來新一代的台灣護國神山，無奈他老婆認為隴華這檔並非好股票，氣到要與他離婚，現在他也不知如何是好。

原po在Dcard以「為了一支股票老婆要跟我離婚」為題發文，他指出，前陣子看到一支股票登上新聞版面，標榜是台灣的企業AI獨角獸公司，還跟AI教父黃仁勳一起被報導。

為此，原po即看好這間公司的前景，大膽將私房錢全投入，沒想到新聞出來後，該公司股價一路110滑到80多，「老婆一直罵隴華就不是什麼好股票，虧幾萬了趕快賣掉」。

然而原po仍對它有信心，也很看好AI發展的前景，更何況是台灣人開創可相比chatGPT的應用公司。原po認為，現在挺台灣才有另一個護國神山，所以他不想那麼快就賣掉，結果老婆氣到半夜回娘家，讓他無奈感嘆問大家，「現在到底該不該賣，唉」。

文章底下吸引網友們留言表示「先不管你選股的能力如何，幾萬塊而已就在那邊哀哀叫的，也不用挽留了，愛走就走」、「賺翻了…她接下來要擔心你養小三」、「我比較好奇漲上去原po老婆會變怎樣」、「私房錢你的，她在吵什麼？」、「這樣就離婚你們感情也太薄弱」、「以後買股票不要跟她分享，你老婆比較不想賺錢」、「找老婆還是要找懂理財的」。

此外，也有人針對原po給出建議，「問最簡單的問題，買這支股票的理由是甚麼？它的技術有哪些？那些可以媲美GPT？他獲利的利基是？護城河是那些？」、「AI這波不跟上，以後孩子還得怪你沒眼光咧」、「台積電當年一堆人也是這樣笑，結果現在笑不出來了」、「黃仁勳來站台不是在開玩笑，台灣AI起飛前震一震剛好清韭菜」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。