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川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

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川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

聯合新聞網／ 綜合報導
股民熱議投資成果。聯合報系資料照
股民熱議投資成果。聯合報系資料照

今年以來受到美國總統川普影響，整體股市不確定性極大，走勢也相當極端，不少股民都因此轉虧。台北股市16日終場跌23.05點，收22049.90點。6月台指期以22032點作收，上漲92點，與現貨相較，逆價差17.9點。網友熱議「玩股幾年？輸贏多少？」有資深股民坦言早已虧損超過千萬元，不過也有人在當了多年「韭菜」後反彈賺回近千萬，相當厲害。

一名網友Dcard發問「大家玩股票幾年？輸／贏多少錢？」表示自己已投入市場四年，目前虧損12萬元，並自嘲這筆損失當作「交學費」，也提醒投資人「停損很重要」。此一貼文引來各路網友紛紛留言，不少人首度公開自己真實的投資績效，從微幅賠損到千萬虧損，甚至有人靠股市賺進900萬，展現出散戶世界中的殘酷與精彩。

從留言來看，不少人投入市場時間不長，但都已體會股市風險。有剛進場8個月的網友投入20萬元，目前帳面損失5千元；也有中興大學學生剛滿一年，目前維持正報酬2%；另外也有人表示投資1年賺進5萬元，或是一年獲利30萬元，但也坦承「本來可以更多但太貪心沒走」，透露投資心理對報酬的關鍵影響。

在眾多留言中，一位自稱玩股「20多年」的網友坦言已經虧損逾1,000萬元，堪稱最慘代表，引起不少網友感嘆長期操作不一定穩贏。然而，也有網友分享反向經驗，一名從2006年就進場的網友表示，前期當了多年「韭菜」，但2024至2025年開始「績效大爆射」，帳面資產暴增130%，與女友合計共賺進900萬元，且還在持續增加中，成為留言區最大亮點之一。

另有一名網友提及曾操作權證一年，結果虧損10萬元，凸顯高槓桿工具雖可能高報酬，但風險相對也高。這類經驗也讓其他投資人警覺過度短線操作與投機行為的代價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韭菜 川普 報酬 Dcard

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