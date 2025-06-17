普亭、川普聯手調停以伊戰爭？網不買單「只是嘴砲」勸：別太快進場

以色列與伊朗衝突持續升溫之際，一名網友在PTT發文表示，看見新聞指出俄羅斯總統普亭致電祝川普生日快樂，雙方通話近一小時後，消息傳出兩人都將介入以伊戰爭，試圖居中協調和平。原PO對此感到困惑，直問「戰爭是不是要停了？」，同時也好奇台股後續走勢，他關注美股上週大跌800點，可能意味現在可以「逢低進場」撿便宜。

根據媒體報導，普亭與川普通話後傳出兩人計劃對以伊戰爭「出手協調」。近來中東情勢動盪，美國與俄羅斯分別在地區衝突中扮演關鍵角色。以色列對伊朗連番攻擊造成重大損傷，伊朗反擊能力受限，引發國際關注。此時普丁、川普雙雙放話要「調停」，不僅被視為意圖展現大國影響力，也引起投資人對地緣風險是否降溫的高度關注。

對此，其他網友紛紛留言回應，批評這場「調停秀」根本不可信。有網友諷刺「普亭自己戰爭打得正爽，怎麼可能真的想停戰？」「講要和平的是自己在打人最兇的」，也有人吐槽「普亭這樣刷存在感，是想拚諾貝爾和平獎嗎？」此外，也有網友指出，川普過去曾豪語「24小時解決俄烏戰爭」，如今再拋出協調中東的說法，「只是炒熱氣氛罷了」。

針對市場反應，也有不少人發表觀察。有網友表示，以色列股市已翻紅，中東其他市場也自大跌回穩，「代表伊朗反擊力道可能已經沒了」，短線恐慌稍解；但也有人提醒「以伊雙方歷來談的多、打得更多」，不宜太快樂觀進場。另一名網友則直言：「這種時候要看的是中國怎麼表態，油價動不動就飆，中東局勢越亂他們越高興。」

對於台股影響，意見分歧。部分人認為「鬼指早就給答案，明天穩了」，甚至有人喊出「開低就買送分題」，但也有網友提醒「設好停損點比較實在」，中東衝突可能還會反覆，「真正的多空分界，還是看七月初的關稅談判」。還有人提醒原PO：「很多新聞只是雜訊，不要每一則都當成操作訊號。」

多數留言呈現出一種「嘴巴喊和平、背後盤算不斷」的氛圍。網友普遍認為，普亭與川普此時喊話，更多是戰略操作而非真正調停，甚至有網友用「代理人戰爭背後的大老突然說要協調，笑死」形容整場劇情反轉。至於投資人是否該在此時進場，顯然仍眾說紛紜，唯一共識是：這場戰爭沒那麼快落幕，市場的震盪才剛開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。