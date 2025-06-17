快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

普亭、川普聯手調停以伊戰爭？網不買單「只是嘴砲」勸：別太快進場

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

以色列伊朗衝突持續升溫之際，一名網友在PTT發文表示，看見新聞指出俄羅斯總統普亭致電祝川普生日快樂，雙方通話近一小時後，消息傳出兩人都將介入以伊戰爭，試圖居中協調和平。原PO對此感到困惑，直問「戰爭是不是要停了？」，同時也好奇台股後續走勢，他關注美股上週大跌800點，可能意味現在可以「逢低進場」撿便宜。

根據媒體報導，普亭與川普通話後傳出兩人計劃對以伊戰爭「出手協調」。近來中東情勢動盪，美國與俄羅斯分別在地區衝突中扮演關鍵角色。以色列對伊朗連番攻擊造成重大損傷，伊朗反擊能力受限，引發國際關注。此時普丁、川普雙雙放話要「調停」，不僅被視為意圖展現大國影響力，也引起投資人對地緣風險是否降溫的高度關注。

對此，其他網友紛紛留言回應，批評這場「調停秀」根本不可信。有網友諷刺「普亭自己戰爭打得正爽，怎麼可能真的想停戰？」「講要和平的是自己在打人最兇的」，也有人吐槽「普亭這樣刷存在感，是想拚諾貝爾和平獎嗎？」此外，也有網友指出，川普過去曾豪語「24小時解決俄烏戰爭」，如今再拋出協調中東的說法，「只是炒熱氣氛罷了」。

針對市場反應，也有不少人發表觀察。有網友表示，以色列股市已翻紅，中東其他市場也自大跌回穩，「代表伊朗反擊力道可能已經沒了」，短線恐慌稍解；但也有人提醒「以伊雙方歷來談的多、打得更多」，不宜太快樂觀進場。另一名網友則直言：「這種時候要看的是中國怎麼表態，油價動不動就飆，中東局勢越亂他們越高興。」

對於台股影響，意見分歧。部分人認為「鬼指早就給答案，明天穩了」，甚至有人喊出「開低就買送分題」，但也有網友提醒「設好停損點比較實在」，中東衝突可能還會反覆，「真正的多空分界，還是看七月初的關稅談判」。還有人提醒原PO：「很多新聞只是雜訊，不要每一則都當成操作訊號。」

多數留言呈現出一種「嘴巴喊和平、背後盤算不斷」的氛圍。網友普遍認為，普亭與川普此時喊話，更多是戰略操作而非真正調停，甚至有網友用「代理人戰爭背後的大老突然說要協調，笑死」形容整場劇情反轉。至於投資人是否該在此時進場，顯然仍眾說紛紜，唯一共識是：這場戰爭沒那麼快落幕，市場的震盪才剛開始。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

川普 台股 俄烏戰爭 伊朗 以色列 中東 PTT

延伸閱讀

00919今最後上車！12%殖利率成降息潮的「頑固份子」 專家：發薪日固定加碼

00940配息能回到8％以上？不敗教主：收益平準金只有0.02元

美中談判交鋒升溫！網友酸「只想稀土不給晶片」：川普又在吹

台股回神、科技股領漲！市值型ETF漲幅前十出爐 多檔報酬破6％

相關新聞

普亭、川普聯手調停以伊戰爭？網不買單「只是嘴砲」勸：別太快進場

以色列與伊朗衝突持續升溫之際，一名網友在PTT發文表示，看見新聞指出俄羅斯總統普亭致電祝川普生日快樂，雙方通話近一小時後，消息傳出兩人都將介入以伊戰爭，試圖居中協調和平。原PO對此感到困惑，直問「戰爭是不是要停了？」，同時也好奇台股後續走勢，他關注美股上週大跌800點，可能意味現在可以「逢低進場」撿便宜。

美中談判交鋒升溫！網友酸「只想稀土不給晶片」：川普又在吹

美中高階貿易談判於倫敦落幕，雙方初步達成新的貿易架構，中方同意取消稀土與永久磁鐵出口限制，美方則堅持晶片出口限制不會放寬。這場「各說各話」的談判，引來不少網友熱議，有人嘲諷美方想撿便宜稀土卻不願付出晶片交換條件，也有人直指「雙方根本沒談成」，更有留言揶揄川普「又在吹」！

川普攪局股市難測！20年資深股民賠千萬 韭菜竟反敗為勝賺900萬

今年以來受到美國總統川普影響，整體股市不確定性極大，走勢也相當極端，不少股民都因此轉虧。台北股市16日終場跌23.05點，收22049.90點。6月台指期以22032點作收，上漲92點，與現貨相較，逆價差17.9點。網友熱議「玩股幾年？輸贏多少？」有資深股民坦言早已虧損超過千萬元，不過也有人在當了多年「韭菜」後反彈賺回近千萬，相當厲害。

股價漲至110！他重押私房錢挺AI「新護國神山」老婆氣鬧離婚

AI應用方興未艾，搭上這波人工智慧列車的公司，股價更是有如旱地拔蔥。不過近日有位網友拿私房錢重重押一檔號稱可媲美ChatGPT的股票…

台幣升值會害企業倒？歷史告訴你：股市、景氣反而一起漲

近期台幣再次升破新高，也有不少企業開始反映匯損問題，所以許多投資人都擔心台幣繼續升值，只會讓企業蒙受更多虧損，甚至會看到出口業倒閉潮… 然而，過去數十年的歷史經驗告訴我們，台幣大幅升值期間，經濟與股

川普再喊「讓中東再次偉大」 PTT笑翻：這招已經用到沒新鮮感了

美國總統川普15日發文聲稱「我來處理以伊衝突，讓中東再次偉大」，引爆PTT熱議。有網友直呼「穩了！中東很快和平了」，也有人直接開酸「你誰啦？烏俄都沒搞定還想處理以伊」。 川普於美國時間週日早上在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。