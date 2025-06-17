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美中談判交鋒升溫！網友酸「只想稀土不給晶片」：川普又在吹

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美中高階貿易談判於倫敦落幕，雙方初步達成新的貿易架構，中方同意取消稀土與永久磁鐵出口限制，美方則堅持晶片出口限制不會放寬。這場「各說各話」的談判，引來不少網友熱議，有人嘲諷美方想撿便宜稀土卻不願付出晶片交換條件，也有人直指「雙方根本沒談成」，更有留言揶揄川普「又在吹」！

據媒體報導，美中高階貿易談判日前在倫敦落幕，雙方就一項全新貿易架構達成初步共識。根據媒體報導，中國將取消對稀土與永久磁鐵的出口限制，美方則維持對中55%的關稅不變。儘管部分出口管制鬆綁，但美國財政部長明言，不會以放寬高階晶片出口限制作為交換條件，強調晶片與稀土並非互惠議題。雙方談判雖具進展，但協議細節仍待最終拍板。

一名網友PTT轉貼新聞後表示，美國現在除了要供應烏克蘭，還要支持以色列，「如果習近平狠一點，全面停止稀土出口，美國可能一個月內就無法造軍武了」，更進一步想像「川普會不會訪中土下座求貨」。他也反問，這場談判之後，究竟是投資美國大盤ETF還是中國稀土相關股票比較划算？

這番說法引起不少共鳴，有網友直白指出，「不存在交換，那還談什麼？」、「沒開放晶片，就想要稀土？川普你是想多了」，直言這場談判毫無成果，根本只是「升級嘴砲戰」。也有人酸言酸語表示，中國可以學美國「出降規版稀土」，或是「稀釋的飛彈送去以色列打一打」，語氣戲謔卻也透露對雙方表態的質疑。

針對美方高喊維持對中55%關稅不變的說法，也有網友冷笑，「不就把以前課的加起來充面子」，認為這只是「把舊帳包裝成新政績」。而中國官方至今對談判結果保持沉默，也讓不少人解讀為「根本沒共識」，更有網友認為「這根本只是美國單方面放話」。

另有一派網友深入分析指出，雖然稀土替代來源正在布局，如法國回收或澳洲礦業，但要達到中國既有的提煉品質仍有差距，短期內仍難完全脫鉤。「軍用稀土還是中國品質最佳」，「沒了便宜稀土，F-35雷達、聲納、無人機電機全都變貴」，有人甚至建議雙方直接「擂台決勝負」，不如比誰的籌碼更硬。

從留言觀察，部分網友支持中國硬起來，主張「不給晶片就別談稀土」，也有理性派認為全球供應鏈仍會找替代方案，只是轉型需要時間與成本。整體而言，對這場「談非所談」的美中談判，網友普遍冷感，甚至懷疑川普只是「又在吹牛」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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