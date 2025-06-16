台幣升值會害企業倒？歷史告訴你：股市、景氣反而一起漲

近期台幣再次升破新高，也有不少企業開始反映匯損問題，所以許多投資人都擔心台幣繼續升值，只會讓企業蒙受更多虧損，甚至會看到出口業倒閉潮…

然而，過去數十年的歷史經驗告訴我們，台幣大幅升值期間，經濟與股市通常都會往上走。

下圖是台灣景氣分數和加權指數走勢圖，紅框處是台幣升值期間。

可以明顯看到，台幣升值期間不只有股市上漲，就連景氣分數也明顯走高。

而主因通常是FED的貨幣寬鬆政策，不但刺激全球經濟好轉，拉高台灣的出口量，促進台幣升值，也讓美元指數由強轉弱，近一步帶動台幣升值。

簡單來說，台幣持續升值通常反映著全球經濟好轉，以及 FED的寬鬆貨幣政策。

回頭看看近期的狀況，市場預期 FED將在下半年重啟降息，台股也從底部走高，而台灣5月出口金額則飆到517.4億美元，年增率高達38.6%，直接創下歷史新高，可以明顯看到出口旺盛，這也是台幣升值的原因之一。

當然，近期台幣升值與出口數據亮眼，跟貿易戰也有很大的關係，但這不影響台幣升值有利於股市的發展，所以我們未來要注意的是，台幣何時會由升轉貶？

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