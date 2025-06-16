川普再喊「讓中東再次偉大」 PTT笑翻：這招已經用到沒新鮮感了

美國總統川普15日發文聲稱「我來處理以伊衝突，讓中東再次偉大」，引爆PTT熱議。有網友直呼「穩了！中東很快和平了」，也有人直接開酸「你誰啦？烏俄都沒搞定還想處理以伊」。

川普於美國時間週日早上在 Truth Social 發文，提到他任內曾成功斡旋印度與巴基斯坦、塞爾維亞與科索沃、以及埃及與衣索比亞之間的糾紛，並宣稱這次對以色列與伊朗的局勢「和平即將到來」，強調他已展開溝通，將再度「讓中東再次偉大」。

他還批評拜登做出一連串「愚蠢的決策」，自信表示「人民都知道真相」，雖然不常被媒體報導，但他的努力有目共睹。

對於有傳言指出美軍暗助以色列，川普則在接受美國媒體訪問時表示：「我們沒有參與其中。我們可能會參與。但目前我們還沒有。」

在PTT上，川普一喊出「讓中東再次偉大」，立刻引爆三種風向。一派當真派留言如「穩了」、「中東和平大使登場」、「下週又要漲漲漲」、「我川帶進場啦」，雖然語氣帶點玩笑，仍看得出部分網友抱持觀望甚至樂觀態度。

反之，酸爆派毫不留情開噴「烏俄都搞不定了還以伊」、「講話沒人信了，也沒人理了」、「天天喊偉大，結果世界越來越亂」、「這咖也太厚臉皮」。至於PTT最經典的嘲諷模式也全面啟動「讓中東再次偉大，阿拉伯帝國重啟？」「偉你妹」「川普：我懂偉大」「他是不是只會這幾個單字」。

甚至還有人戲稱「這也滿有趣的，不阻止以，然後再來調停，計畫通？」「翻譯：以色列小弟可以炸爛伊朗了」，整場留言區宛如大型群嘲秀。

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