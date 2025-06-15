TACO再跪？路透曝美中倫敦會談內幕：川普延關稅90天、軍用稀土中國仍死守
美中談判進展再卡關，據《路透》報導，近日在倫敦舉行的會談雖傳出部分正面消息，如中國承諾加速非軍用稀土出口審批，但真正關鍵的軍事用途稀土出口仍未鬆口，雙方並未觸及此敏感議題，使整體協議仍懸而未決。
根據兩名知情人士透露，中國尚未同意釋出如釤（Samarium）等關鍵稀土磁鐵的出口許可，這些材料正是美國戰機與飛彈製造所必需。消息同時指出，美方已考慮再延長對中關稅寬限期90天，象徵短期內難有根本突破。
此外，中方代表試圖將放寬稀土出口與美國的高階AI晶片禁令掛鉤，讓原以芬太尼與貿易順差為主軸的談判更加複雜。即使川普本人聲稱「我們談成了很棒的協議」，但專家與外媒普遍對於能否在8月前達成正式協議抱持保留態度。
美國智庫布魯金斯學會指出，中國掌握稀土資源，已成功扭轉壓力籌碼；分析更直言，川普政府正在為關稅訴訟預作準備，期望利用延長時間來另尋法律依據，維持既有關稅架構。
輿論炸鍋，網友紛紛嘲諷川普早已成為談判桌上的「TACO」代名詞。不少人直言「延到同意為止？恐怖情人嗎？」「90天又90天，川普任期都過完了」，還有留言狠酸「一直TACO一直爽，根本不是談判是跪求」。對於美方不斷讓步，也有人直指「川普現在就是不敢怎樣，中又贏」，更有戲稱「放羊的TACO！」的聲音。
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