台灣列管華為與中芯國際 出口需經政府審查 網憂中國報復、股市波動

路透報導指出，台灣經濟部國際貿易署於6月14日晚間更新「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，正式將中國科技大廠華為與中芯國際及其多家子公司納入出口管制對象。根據法規，台灣企業若欲出口產品至這些實體，須先取得政府批准。

儘管經濟部與相關企業尚未針對此事發表回應，但此舉已引發市場熱議。部分PTT網友直指這將對聯發科、力旺、日月光等與華為、中芯有業務往來的台廠構成不確定性衝擊，恐造成週一台股開盤震盪。

不少人直呼這是「週末鬼故事」，擔心引發中國反制，「準備開戰吧」、「外資怎敢回流？」、「死一票電子股」。也有人怒批政策「聽美國的話做事」、「自廢武功」，認為可能重創聯發科等IC設計股。另有冷靜派表示，「影響應該有限，畢竟高階晶片早就禁了」，「這政策做給美國看而已」。

也有網友翻出供應鏈點名「華為相關有聯發科、聯詠、穩懋、日月光」、「中芯相關則有力旺、環球晶、欣興、崇越等」，擔心這些個股將面臨出貨困難與估值下修風險。

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