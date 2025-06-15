香蕉曝砸百萬買星宇股票…因座艙長這句話又加碼10張！張國煒：你怎麼那麼好騙

星宇航空日前舉行股東會，現場除了討論經營議題，一位男星的出現卻成為全場焦點。因節目《瘋神無雙》走紅的藝人「香蕉」（王俊傑），自曝已砸百萬元買入星宇股票，並在股東會現場熱情發言、表演口技，甚至加碼買進10張股票，原因竟是因為座艙長送卡片寫下「很喜歡他與山豬的情感」。對此，董事長張國煒當場笑虧：「你怎麼那麼好騙！」氣氛一度熱絡。

香蕉表示支持星宇不只是因為股價，而是他覺得星宇「有故事、有溫度」，並笑稱自己是從奈米股東、迷你股東、希望成為小股東的逐步進化路。他也強調，會看手頭狀況彈性加碼，出席股東會就是希望盡一份力，還自豪自己敢在眾大老面前發言，覺得「很不可思議」。

有網友批評香蕉在現場的發言「超突兀」、「像在業配自己」，也有人酸說「老K喜歡上新聞所以會容忍這種無傷大雅的突兀」，更直言「套在星宇這沒啥用的東西要幹嘛？」但也有不少人認為股東會不該太死板，「這樣反而能增加話題」、「K董幽默，氣氛輕鬆不是壞事」、「比起友達年年罵肥貓，這還算舒服」。

也有聲援香蕉的聲音「一個藝人願意幫老人家錄影、願意出席股東會，本來就值得尊敬」、「提飛安與有故事的航空訴求，不也正對K董理念？」。

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