川普喊話「若伊朗攻擊將全面反擊」 網酸爆：TACO又在喇叭嘴

美國總統川普15日於自家社群平台「Truth Social」發文，聲稱美國與近期的以伊衝突毫無關聯，並對伊朗發出強烈警告：「如果我們遭到伊朗以任何方式、形式、手段攻擊，美國將傾盡所有武裝力量予以反擊，規模將前所未見。」

不過，他也同時表示，美國能輕鬆促成以色列與伊朗的協議，終止這場流血衝突。

根據CNN報導，川普曾在春天給伊朗最高領袖哈米尼60天時間進行核協議談判，暗示若無協議將有嚴重後果。如今正值以色列13日對伊朗首都德黑蘭發動空襲後的局勢升溫階段，川普提到「今天是第61天」，似乎暗示談判期限已過。

《衛報》指出，以色列此次針對伊朗軍事與核設施進行空襲，引發伊朗激烈反擊，包括對特拉維夫、耶路撒冷的導彈報復，並造成重大死傷。伊朗官方指出，已有超過百人喪命，包括大量孩童。

川普再拋強硬言論，網友反應一面倒開酸。不少人認為「TACO又來了」，嘲諷他「只敢欺負弱小」、「嘴砲很強，打起來就縮」，直呼「TACO喇叭嘴又不是第一天」、「講到快變金城武了」，甚至有人諷刺「攻擊就是賣美債，還用你講？」也有網友質疑美國根本難撇清責任「如果沒授權，以色列怎會亂打？」「說談判卻默許開火，這套演戲劇本大家都看膩了」。另有軍事與經濟觀察派指出「軍武商：不打仗，武器怎麼賣？」「海外打仗、國內示威更壓不住」，認為背後動機恐與軍火利益、稀土制裁等經濟布局脫不了關係。

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