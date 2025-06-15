道瓊這指數年報酬逾30%…華爾街每天製造出百萬富翁 3種投資大敵藏虧損

得到是一回事，保住則是另一回事

財務市場有的時候會帶給你意想不到的驚人報酬。譬如說道瓊威爾夏5000指數（Dow Jones Wilshire 5000 Stock Index）在1985年、1991年、1995 年、1997年以及2003年都有超過30%的報酬（譯註：道瓊威爾夏5000指數代表了幾乎所有在美國公開交易的公司股票，包括紐約證券交易所的股票、大部分在納斯達克或美國證券交易所的股票）。

確實，華爾街有時似乎像一個有魔力的金錢機器，每天都可以製造出百萬富翁。

本文出自《簡單致富的21條理財金律》 但更深一層去探討，你會發現投資者的真正境遇，並不像前述那種報酬看起來那麼好。為什麼？那是因為我們有三種投資大敵─成本、稅金及通貨膨脹。如果你的投資組合沒法有效抵銷這三種會讓你的報酬減少的消耗，你就將賺不到錢。

投資成本會拖累你的累積速度

想像一下你所擁有的是一個很典型的投資組合，由60%的股票和40%的債券組成。在扣除前述三種消耗之前，你的投資組合可以為你帶來每年8%的報酬，因為你是採用複利再投資的作法，所以每隔九年，你的資產都應該可以加倍。

然而，就算你的投資每年可以為你帶來8% 的淨報酬，如果不去留意有關投資成本及稅金的問題，你真正能收進口袋的鈔票，將會少得多。舉例而言，許多共同基金會收取2%甚至更多的規費或其他費用，如此一來，你的8%報酬立刻就會降成了6%。

又如果你對稅務毫不在意，你又正好屬於聯邦收入稅25%級距，那麼，6%的報酬現在就可能剩下4.5%。接著，通貨膨脹又拿掉3%，你的報酬現在就只剩下1.5%了。以這個速度來計算的話，你大概需要47 年才能讓手上的錢加倍。

聽起來很殘酷？因為通貨膨脹不是你能控制，你也沒辦法左右市場的表現。但實際上，你可以做的事還有很多。首先，你可以理智面對可能有的風險，避免把投資集中在一或兩種股票上面，也不要只投資在某個單一的市場區塊。

你也可以訓練自己如何冷靜面對市場急遽動盪，遇到「牛市」時壓抑貪念，遇到股價下跌時不要在驚慌之下做任何決定。

也許更重要的是，以我們剛剛舉過的例子來說，你可以選擇成本較低的投資─或者請你的理財顧問幫你挑選─盡量以對稅務有利的方法進行投資。譬如說我們剛才舉出的8% 稅前以及暫時不計成本、通貨膨脹的報酬例子，你其實可以很輕鬆的就把投資成本減半，讓你能在付出投資成本之後還能保有7%的報酬。

如果你所做的又是屬於退休帳戶內的投資，你就可以享受延稅的優惠甚至投資所得還能免稅，如此一來，你就可以把報酬依然維持在7%。有關退休帳戶的好處，我們會在第17跟18章中詳細介紹。

當然，你還是必須承受通貨膨脹所帶來的衝擊，在我們所舉出的例子中，它會吃掉報酬的3%。然而，你現在所能賺得的報酬已經不是1.5% 而是將近4%，這就使得你大約每18 年就能讓你的財富增倍，而不是47年。請見表 9.1.。

1.5% 和4%之間的差別感覺上似乎並不大，但長時間下來就會有巨大的差異，主要的原因還是複利所產生的作用。如果你每個月存下100美元來用做投資，而且一年能有4%報酬，40年之後，你就會有11萬8,600美元。但如果你的每年報酬是1.5%，40年後，你就會只有6萬5,800 美元。

聽起來很簡單？確實是如此─但許多人卻都忽略了投資成本和稅金所能造成的差異。這也反映出大多數的投資人僅單方面專注於投資標的市場表現，他們急於搜尋下一個熱門股或者下一個共同基金超級巨星，反而忽略了成本和稅金可能帶來的損失。

（本文出自《簡單致富的21條理財金律》作者：喬納森‧克雷蒙 譯者：梁東屏)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。