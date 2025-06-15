如果要用錢時正好遇上股市慘跌 財經網站創辦人：至少要擁有一些債券在手上

每當股市受重創時，專家都會告訴投資者要沉住氣。那些財務評論員會說：「別慌張，如果你準備做長期投資，這種市場的暫時瘋狂表現，對你不會有什麼影響。」但這個說法並不完全是事實。

你也許有鋼鐵般的意志，所以你不會慌亂。是的，市場報酬一塌糊塗，但最終還是會有良好表現，因為經濟成長會促成股價上升。然而，短時間內所發生的事，對長期的結果還是很重要的。

這裡存在著兩個問題。首先，真正糟糕的報酬會對複利投資造成嚴重打擊，我們就來檢視一下這個殘酷的數學。你如果損失了10%，就必須要有11%的盈利才補得回來。如果損失了20%，就需要25% 的回彈。如果是50% 呢？那就需要100% 的盈利。

本文出自《簡單致富的21條理財金律》 這就是為什麼你需要投資多種股票的另一個原因，譬如說我們在上一章中所介紹的，那些看起來如脫韁野馬般的投資，你同時至少也要擁有一些債券在手上。這樣做並不能讓你避免損失，但卻可以讓你減低損失而更容易復原，甚至也可以讓你的報酬更加平順。免除大規模損失，能讓你的投資組合更加有效的產生複利的效益。

我們現在來檢視一下兩個投資組合的例子，以便讓你能更深入瞭解。其中一個每年都能有8%的報酬，另一個則是在每年報酬32%以及次年回跌16%之間擺盪。如果你以10 年為期，把這兩個投資組合的年度報酬分別加起來，你都會得到80% 總報酬的結果。

然而這個80%卻並不是正確的答案，因為這個計算忽略了金錢歷經時間而成長的方式，那就是每年的盈利或者損失，實際上是建立在先前的表現之上。如果你把這個納入複利投資的考慮，你會發現前者在10 年之間的盈利其實是116%，而後者僅只有68%。

那麼，第二個問題是什麼？那就是你必須考慮投資組合的表現，跟你的買進賣出之間會有交互作用。假定你現在是20 歲，並且已經開始為退休做儲蓄。你也許會想在股市裡投資一些錢，然後立刻看到股價上升。

但如果你真的希望自己變得富有，你就最好禱告股市一直慘淡不振，然後就在你退休前夕一飛沖天變為「牛市」。因為唯有這樣，你才能一直用賤價買入，最後以高價賣出。

另一方面，如果你的運氣欠佳，你可能會在退休之際正好碰上股市低迷。你可以想像一下，那些在2000 年初和2008 年初退休的人所碰到的困境。對那些還在工作的人，股市大幅下跌其實還能燃起他們的一線希望，因為他們可以用每個月的儲蓄去低價買進。

可是對那些已經退休的人，那就是另一回事了。因為你已經沒有能力去買進，反而是要賣出變現來過日子。如果你才剛剛退休，你的儲蓄應該還很豐厚─然而「熊市」卻意味著你的財富將大大縮水。

危機在於：市場下跌和你需要用錢過日子兩相夾擊之下，會讓你的投資組合價值大幅下降，而且恐怕再也無法復原，進而使得你以後恐怕都得節儉度日過完餘生。

正因為這種所謂的「報酬順序風險」（Sequence-of-Return Risk），許多專家已經不再用「平均報酬率」（Average Rate of Return；譯註：平均報酬率是投資項目壽命週期內平均的年投資報酬率，也稱平均投資報酬率）來做財務預測，他們現在用的是被稱做「蒙地卡羅分析」(Monte Carlo Analysis ) 的方法，也就是利用上百甚至上千種不同的市場現象來測試某項策略。

如果你有在用網路上的退休計算式，你應該要留意一下它們使用的是哪一種報酬率推算法─是蒙地卡羅分析，還是一般的平均報酬計算式。

（本文出自《簡單致富的21條理財金律》作者：喬納森‧克雷蒙 譯者：梁東屏)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。