林百里一句「賴皮十年」掀PTT爆笑風暴！ 量子電腦還沒成熟…網友聯想力已超越

在廣達股東會上，董事長林百里語出驚人「量子電腦還要等十年才能落地，我就可以賴皮十年再退休！」這番話原意是形容產業節奏與企業準備的時間，卻因一句「賴皮」被PTT網友狂玩一整夜，留言區瞬間變身迷因產地。

林百里坦言，目前量子電腦從理論到應用仍有巨大落差，市場過於期待，但廣達不會躁進，預計需「十年磨一劍」才可能實現商用。他強調，廣達與輝達合作已超過20年，如今再度合作打造「量子運算生態系」，搭配仁寶與美超微，形成「輝達量子隊」三方聯軍。

林百里原本只是用「賴皮十年再退休」來比喻量子電腦仍需時間發展，沒想到卻意外踩到政治敏感詞，瞬間在PTT掀起留言狂潮。網友腦洞全開，一句「賴皮」被各種發揮成迷因名言「賴皮多做10年」、「有賴又有皮，是不是故意的」、「笑死，這概念還可以再炒股10年」。

不少人更把林董玩成政治梗製造機「方丈人很小心眼的，小心被請去喝茶」、「要找馬雲喝茶了嗎？」、「現在講話都要小心是吧，釣魚文體感覺很強」，甚至有人直接預告「熱心民眾即將出征」，讓一場原本關於產業技術節奏的發言，徹底變成社群創作實驗場。

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