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川普納坦雅胡「假失和」設局成功！伊朗誤判時間點遭襲擊 PTT熱議：連環計玩很大

聯合新聞網／ 綜合報導
川普總統。(路透) 路透通訊社
川普總統。(路透) 路透通訊社

以色列13日突襲伊朗背後藏玄機？根據《耶路撒冷郵報》揭露，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡早已密謀合作，對外假裝「失和」，實際目的是誤導全球媒體與伊朗政府，讓德黑蘭放鬆戒備。如今真相曝光，掀起社群網友熱議，有人直呼「川普根本水鏡八奇！」、「連環計中計中計」，更有人戲稱這根本是「美版大外宣」。

原先多家媒體報導稱川普對納坦雅胡不滿、反對攻擊伊朗，甚至還傳出川普對伊朗喊話要求談判、願給60天談判時間。不料，以色列在第61天就發動攻擊，且獲川普力挺。《耶路撒冷郵報》直言，整起事件其實是美以聯手上演的「障眼法」，成功讓伊朗錯估時機，也讓主流媒體一一誤判情勢。

即便事後川普改口稱讚以色列，CNN仍評論他面臨任期最大考驗，《衛報》則說他「管不住納坦雅胡」，顯見媒體至今仍未完全跳脫「假劇本」思維。

文章在PTT引發熱烈討論，不少網友驚呼這場局太深「計、計中計、計中計中計」、「兵不厭詐」、「原來水鏡八奇竟是川普」、「連環計玩很大，美國版大外宣？」還有人直指川普此舉是「多空都賺，把握最後一任」。不過也有冷靜派提醒「這樣搞只會讓各國政府更不加信任他說的話」，但另一派則反嗆「你本來就不信他了，哪有什麼差？」信任早已不是重點，實力才是硬道理。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

總理 川普 伊朗 以色列

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