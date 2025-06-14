買了就跌怎麼辦？股板熱議「認賠還是攤平」 二派操作法掀戰

一名網友在PTT股板發文提問，表示自己常遇到「剛買就無量下跌」的窘境，不禁苦惱究竟該選擇認賠殺出，還是逢低加碼降低成本？這則貼文引發大量共鳴，網友回覆破百，兩派觀點互不相讓，甚至有人戲稱「發文讓我們跑，謝謝你成為訊號」。

一派主張若買進後股價無量下跌，可能有基本面或籌碼面風險，應果斷止損。有網友說「停損打到就出場，尋找下個風報比高的標的」、「先逃難再說，不然會從跌停看到下市」。也有人提醒「越不想它跌，主力就朝你反方向走」、「不是不賣就沒賠，是你不敢認錯」。

也有不少人支持「逢低加碼」策略，尤其適用於看好的產業或指數型ETF。「你不敢攤平的股票，根本不該買」、「買兩張賣一張就會漲，這市場就這麼賤」、「總會爬起來的，要分散標的才不會全軍覆沒」。但也有理性網友提醒「攤平不是無限，要事先設好倉位」、「2適合權值股，不是雜魚」。

不少鄉民用幽默自嘲方式回應「買之前先發文讓大家跑」、「買進之後立刻空10張」、「要買之前先擲筊」、「高買低賣，反直覺就是致勝法門」。更有人直白表示「你是訊號，大家應該感謝你提醒」、「請跟我說你買哪支，我躲遠一點」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。