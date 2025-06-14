「才跌1%也叫狂瀉？」以伊開火拖累美股 網友：川普嘴砲威力更大

中東局勢再度升溫，伊朗對以色列發射飛彈，美股13日應聲下挫，道瓊指數重挫769點，盤面四大指數全面收黑。然而這場地緣政治風暴，在台灣網友眼中卻似乎「沒那麼可怕」。不少人直言這根本是「小打小鬧」，甚至批評媒體誇大其詞「才跌1%，哪門子的狂瀉？」

在以伊衝突引爆美股回檔後，不少網友對「狂瀉769點」的標題冷眼以對，認為這種幅度根本不痛不癢。「才800點，8000點再報」、「跌個1%多就在說狂瀉」的留言頻出，甚至有人翻出川普過往發言風波比較，「川普亂講一句話跌的還比較多」、「川普嘴砲威力比較大」，還有人直接下註腳「美股熔斷十次再來回報」。

另一派則用看戲心態打趣這波下跌，戲稱是「開車前最後一跳」。有人笑說「週末抱股仔又被教訓了」、「坐等暴跌 再來加碼」，也有老韭菜看透市場節奏：「這樣才能財富重分配啊」、「最後上車機會？」彷彿這波下跌只不過是老劇本翻新，大家早已見怪不怪。

更多人則直接點出戰爭消息恐慌過頭，認為這只是短期回檔機會，還有人將目光轉向媒體炒作。「半導體市場又不在中東 打爛也跟我們無關」、「給上車的啦 不用怕」、「不回檔 散戶怎麼上車」等看法四起，同時也不忘嘲諷標題黨「現在的標題沒嚇死人好像沒人要看」、「新聞標題很爛，記者應該改成推薦軍工股」、「記者空手表示居然跌這麼少 差點癡呆」。這波以伊戰火在網友眼中，更像是行情拉回的助燃劑，而非全面崩盤的前兆。

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