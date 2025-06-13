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指數型還是避險基金？巴菲特用10年證明：最好的投資策略其實很簡單

聯合新聞網／ J．F．德達洛
巴菲特曾下注10年後指數基金會勝過避險基金，結果標普500報酬率達65.7%，遠勝對手的21.9%。這場賭局證明：投資沒有祕密，低成本、長期、正確心態才是關鍵。(路透)
巴菲特曾下注10年後指數基金會勝過避險基金，結果標普500報酬率達65.7%，遠勝對手的21.9%。這場賭局證明：投資沒有祕密，低成本、長期、正確心態才是關鍵。(路透)

我希望走到了這一步，你現在已經知道，去除雜亂的敘事、直面未知的未來，專注於創造長期價值的策略，其實非常簡單。這裡沒有任何神奇的公式，例如分析公司總部的天氣模式，或是從每日股票交易量中找到隱藏的數學密碼，也沒有內線消息能告訴你股價的走勢（至少以長期來說是如此），因為沒有人能預測未來。

祕密就是沒有祕密！這個策略所需的所有資訊其實都擺在眼前─難的部分在於擁有正確的心態。

巴菲特vs.避險基金

巴菲特在2008年時下了一個數百萬美元的賭注：標普500指數在10年內的績效，將超過由5檔避險基金組成的投資組合（扣除費用後）。

巴菲特的論點很簡單：主動型投資基金收取年度管理費、績效費，以及頻繁交易而增加的額外成本；相較之下，被動投資於低成本指數基金的費用要少得多。

就費用而言，對投資人最不利的，就是組合型避險基金（fund of hedge funds）；這類基金會收取費用來挑選避險基金，而組成這些基金的避險基金本身，又會各自再收取費用⋯⋯是不是很複雜？這正是問題所在。

巴菲特的論點之所以如此優雅，是因為它很簡單：如果被動的廣泛市場指數是平均水準，那麼主動型投資基金的平均績效一定更差，因為費用更高。

避險基金支持者接受了這場賭注，並提出反對意見：避險基金可以進行「多空操作」，也就是既可以押注股價上漲，也可以押注股價下跌。因此，即使避險基金在經濟繁榮時期績效略差，但在經濟困難時期應該表現得更好。那麼結果如何？完全不令人意外，巴菲特贏了：到了第8年時，標普500指數的報酬率為65.7％，而選定的5檔避險基金的報酬率只有21.9％。等到10年賭局塵埃落定時，標普500指數的CAGR是7.1％，而避險基金僅為2.2％。

用巴菲特的話來說：「雖然這對避險基金來說，好像是個很糟糕的結果，但對避險基金經理人來說並不糟糕。」完全沒錯。

方舟文化《別再看股價了！每次查看股市都賠錢？最簡單的投資策略，每年交易4次就能選中贏家！》，作者：J．F．德達洛
方舟文化《別再看股價了！每次查看股市都賠錢？最簡單的投資策略，每年交易4次就能選中贏家！》，作者：J．F．德達洛

巴菲特與避險基金的賭注這一案例，是一個過度金融化的系統性問題，而低成本的廣泛市場指數基金或許可以解決這個問題的一部分。如果大多數人想要真正的被動投資，那麼指數基金就是最佳選擇─這是最接近「零努力」的投資方式。

如果你想投入100％的努力，那麼就聽巴菲特和蒙格的話，學會正確的方法；不過，如果你只想投入1％的努力，那麼請記住像素化的真相：放大的細節越多，反而越難理解大局，畢竟我們無法從所有像素中預測未來。80／20法則告訴我們如何用更少的努力獲得更多的報酬，但你仍需要親自管理投資組合，而不是將錢交給那些亂丟飛鏢、收取高額費用的「猴子」。

這需要長期思維、非情緒化的操作，以及正確的分散投資。但這一切的前提是：你必須先擁有正確的心態。

（本文摘自方舟文化《別再看股價了！每次查看股市都賠錢？最簡單的投資策略，每年交易4次就能選中贏家！》，作者：J．F．德達洛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

避險基金 猴子 標普 巴菲特 報酬率

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