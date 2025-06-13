選股還不如丟飛鏢？這隻猴子曾打敗6,000名華爾街經理人

蒙著眼睛投擲飛鏢的選股猴子

如果你之前有聽過這個說法，那可以先跳過這一段：2001年，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）刊登的文章〈蒙眼猴子選股打敗人類〉（Blindfolded Monkey Beats Humans With Stock Picks）。

也許你會覺得這太扯了，但我告訴你，那可不是只發生過一次的事件：這位靈長類選股者，在1999年成為美國最成功的基金經理人第22名，牠用投擲飛鏢的方式，在133間網路公司中選出並組成的投資組合，報酬率高達213％，績效優於華爾街6,000名專業基金經理人，甚至是道瓊指數的4倍。

動物王國可是非常殘忍的，相同的實驗對貓、狗、牛、駱駝都做過一次，甚至對植物也做了，讓這些生物隨機選擇標的。

據文章所述，這些例子要呈現的是效率市場假說（efficient market hypothesis）：如果市場真的能即時反映所有公開資訊，那就沒有人能在選股上取得優勢，股價變動將完全隨機─連一隻猴子隨手丟飛鏢選股也一樣有機會獲勝。 方舟文化 《別再看股價了！每次查看股市都賠錢？最簡單的投資策略，每年交易4次就能選中贏家！》，作者：J．F．德達洛

雖然這些故事看起來很好笑，但我們仍該尊重這項結論，睜大眼睛去看（不要像那隻猴子一樣蒙著眼睛⋯⋯）。有些人可能認為，那些持續打敗市場的長期投資人只是運氣好，我們都應該投資低成本的指數基金，而選股就好像是在擲飛鏢，是無法打敗隨機的價格變動⋯⋯。

然而，既然我們正在探討如何挑出「贏家股」，這就說明我們並不相信市場真的如此有效─我們認為這是想像出來的，就像理想氣體（註）、零摩擦表面和誠實的政客一樣。

從像素化的角度來看，猴子處在資訊光譜的一端，而那些整天蒐集市場新聞的「專業」基金經理則處在另一端；不過，就兩派的選股報酬率來說，基金經理和猴子大概也是惺惺相惜。雖然我們也不打算完全蒙住眼睛來選股，但我們應該承認，用盡全力去蒐集股市相關的資訊、研究每一塊像素，絕不會是致富之道，甚至可以說，根本沒必要這麼做。

當然，公平來說，真正的測試應該是那隻猴子能否在長期內持續維持優良表現，並主動管理牠的飛鏢選股（畢竟，那隻猴子在1999年選的所有公司，都在科技泡沫破滅後倒閉了）。儘管如此，我們會在後面的章節了解到，猴子其實比市值加權指數更具優勢，所以這個實驗並不完全只是「猴戲」而已。

編按：ideal gas，假想中的氣體模型，不是真實存在的物質。

（本文摘自方舟文化 《別再看股價了！每次查看股市都賠錢？最簡單的投資策略，每年交易4次就能選中贏家！》，作者：J．F．德達洛）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。