台積電沒秒填息！陸行之喊話除息前應清倉 網酸：講這話還是分析師？

台積電第19次除息未能「秒填息」，引發資深分析師陸行之不滿，他直言未來可能會在除息前清空持股，並質疑既然不保證填息，為何仍要課徵股利所得稅與二代健保補充保費。PTT網友轉貼此新聞後提問，面對台積電不再穩定填息，投資人是否應該提前出場？還是選擇持股續抱等待修復？此番話題引起熱議。

根據媒體報導指出，陸行之對台股現行除息制度提出批評，認為若投資人參與除息卻無法順利填息，實質上形同領了股息卻損失市值，納稅與補充保費的制度顯得不夠合理。他甚至自曝已提前賣股避開這次除息，並考慮以後直接「清光光」不參加。

不過，網友對此觀點看法兩極。一派人認為此舉過度短視，紛紛留言反諷：「前幾天漲不算嗎？」、「講得好像不會填息了」、「才兩天就叫人斷尾求生？」也有人直指「講填息就代表你只看股價，不看基本面」，質疑身為長期看產業的分析師，怎會用如此短線心態看待權值股。

另有不少人對陸行之的專業度表示懷疑，「這咖上次才唱衰GG」、「陸行鳥又來刷存在感」、「你買回不用錢嗎還清光光？」、「你說這種話還當分析師？」不少推文直接將其視為「反指標」，笑稱「GG穩了」。

儘管如此，也有網友認同其對課稅制度的批評，認為即使貼息，投資人仍須繳交稅費與補充保費，「錢從左手換到右手也要被課稅，合理嗎？」、「除息開盤價硬調降還要課稅，本來就該檢討」，並延伸討論台股課稅制度的不合理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。