台幣強升衝破3年高點⋯換匯時機到？網勸：27以下分批布局

@@@新台幣@@@13日盤中升破29.6元大關，觸及29.502元、創下3年新高，PTT網友直言「雖然央行有進場調節，但台幣還是持續升值」，並思考是否可以開始分批換美元，此一提問隨即引發眾多網友留言討論，有人喊「等27」、「目標25」，也有人認為時機仍早，應再觀望。

根據媒體報導，受惠於市場押注美國聯準會（Fed）降息，美元走弱，加上中東地緣政治升溫，促使非美貨幣強勢反彈，新台幣兌美元盤中最高升至29.502元，單日升值1.58角。雖然前一日央行曾進場調節匯市，但仍無法阻止新台幣續強，升值動能延續。

在PTT發文的網友指出，台幣近期走強勢不可擋，且台灣仍處於美國財政部匯率操縱國觀察名單中，短期內升值趨勢恐難逆轉，並詢問「現在是不是該開始換美元？還是可以再觀望一陣子？」這番疑問立刻掀起網友對匯率操作時機的熱烈討論。

部分網友表示已開始行動，「謝謝央行讓我買到便宜美金」、「27以下分批布局」，更有激進者喊出「等27、26甚至25」再換匯，認為升值趨勢尚未觸頂。也有投資人發揮幽默創意，戲稱「央行只剩『抓禿鷹』這招」，更有不少人高喊「升值器啟動」，認為這波升值潮早有預期。

另一方面，保守派則提醒切勿操之過急，「太早換會後悔」、「不要預測匯率走勢」，主張應以紀律分批換匯為原則，避免追高風險。也有網友表示，強勢匯率恐對出口產業造成壓力，「出口商都要倒了」、「升值傷台股」，點出升值背後的潛在經濟風險。

另有一部分留言將矛頭指向央行，質疑其干預匯市成效有限，「央行裝死」、「央行的29.8被輕鬆幹爆」、「央行：禿鷹你在哪？」嘲諷意味濃厚，反映出市場對官方政策的不信任感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。