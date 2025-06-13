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「股息計入所得稅」剝削投資人？他怨制度不公 股民反批二代健保

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議股息計入所得稅的規定。圖／聯合報系資料照片
網友熱議股息計入所得稅的規定。圖／聯合報系資料照片

目前台灣股息屬於綜合所得課稅項目之一，同時亦須負擔二代健保補充保費。儘管部分股利可抵減稅額，但實際稅負對不同收入族群影響程度不一，引發PTT網友對制度公平性的質疑。不少人直指問題點出在「二代健保制度」，批評這根本是「惡法」。

一名網友在PTT發文質疑「為何股息要計入所得課稅」，認為若公司一味發股息而不管填息狀況，恐導致對投資人不利的結果，並進一步指出這樣的制度設計是否是一種對投資人的剝削。他好奇發問，「為何股息要課稅？如果公司不顧是否能填息，只有不斷發股息那狀況就更不妙了？」

原PO在文章中以簡潔語句質疑「為何股息要課稅」，並以「這樣的設計是否一直在剝削投資人？」為核心問題，引發多數網友共鳴與討論。有人直指「政府缺錢才這樣搞」，更不乏嘲諷之語如「黨需要錢」、「中華民國萬萬稅」，將稅制制度視為不斷剝削人民的工具。

不少網友將矛頭轉向二代健保制度，痛批該機制「莫名其妙」、「根本惡法」，表示投資獲利卻要負擔健保費用毫無邏輯，「健保費為何與股票綁在一起？」、「賠錢還要繳補充保費，完全是搶錢」。甚至有網友直言「這才是全民最大不滿來源」，認為改革方向應聚焦於補充保費機制而非股息本身。

另有一派網友則從國際稅制角度切入，指出「多數國家股息本來就課稅」、「美股也課高達30%的稅」，呼籲投資人應具備稅務常識。同時也有人理性分析股息屬於從公司盈餘轉至個人所得，依法理當然應課綜所稅，並強調實務上仍有抵稅與退稅機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股息 所得稅 填息 二代健保補充保費

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