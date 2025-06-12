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30歲當沖慘賠600萬！他大哭「沒錢交割」 網嘆：投機當投資的賭徒

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

股票當沖雖然賺的多，但風險也相對高，近日有位網友就於社群平台DCARD上發文，表示自己在當沖上已經賠到沒錢交割，無奈下只能從當沖畢業。

原PO在文章中提及，自己從疫情前就進入股市，到了「航海王」時代開始迷上當沖，在學會信用交易後開始上融資槓桿。

然而在川普宣布對等關稅後，4月的股災重挫讓他融資斷頭，到了最近當沖又持續虧錢，原PO直言自己真的沒錢交割了，「前幾個禮拜剛過完30歲生日，現在回頭一看當沖已經輸了將近600萬，信貸負債200萬」，痛苦質疑自己到了30歲，是否還有辦法將人生從頭開始？

貼文下，吸引許多網友留言回覆，有網友也經歷過同樣的困境，「賠的金額差不多，目前也負債累累，不敢讓家裡知道...想兼差外送也沒辦法」、「我也是賠這麽多，一直反覆借錢，每天都要煩惱。先去和家人借，把這關過了不要再當沖了」、「以前調低額度過，然後看到朱家宏、小哥、85等教當沖，都看一個然後就跑去調高額度想嘗試，最後又縮回來。每看一位就調高去試，每個階段都賠不少，最後是看到開司小蝦米吃大鯨魚，想說自己也可以，又開始沖，最後結果可想而知」。

也有網友留言分享自己的投資方式，並建議原PO過了難關後要學會教訓，「30歲能賠600萬的，一定都有賺錢能力。讓時間慢慢幫你累積資產，同時也學習更多的投資方式跟認識風險」、「你這玩法是賭博...不是投資」、「研究指數化投資會是未來的希望。宣揚指數化投資與個股分析師的差異：指數化投資人會大方告訴你自己買了什麼，但分析師呢？」、「定期定額慢慢來，反而比較快」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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