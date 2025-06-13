永信建喊推案90億拚營收 他酸「股價跌剩三分之一」質疑回不去200元

永信建（5508）於11日召開股東會，宣布第3季預計推出三個建案，總銷售額達90億元，盼為下半年營收增添動能。不過有PTT網友對股價表現抱持懷疑，直言「從最高點320跌剩三分之一，現在放利多跟配息行情，不知道回不回得了兩百？」

根據新聞內容，永信建指出目前可供銷售房屋總額約為100億元，包含水律、澄光、R5新世代、謙樂等十個建案，並強調未來7至9月將陸續釋出三案銷售，加速去化。該公司去年營收年增22%達100.55億元，稅後純益達34.85億元，每股盈餘16.03元，創下創立38年以來新高，並通過配發每股14.5元現金股利。

不少鄉民對其配息水準給予肯定，但對實際銷售前景表示疑慮。有人指出「前五個月累計營收僅10億元，推案多沒人買也沒用」，另有網友反映「現在房市氣氛冷清，案子放出來也只是庫存堆高」。也有鄉民指出建案廣告與實價登錄不符，「原旭吹完銷，結果還沒賣完」、「澄光半年沒實登，開價真的很敢」。

另一方面，部分網友對永信建體質表示信心，認為其專賣成屋、不搞預售，加上多數建案鎖定自住市場，資金實力雄厚，「本金大到富可敵國了吧，沒在怕」、「這公司不缺錢，限貸令遲早會解套」，甚至有人預言「等選舉到了利多就會來」。

但也有聲音認為目前政策風向不利營建業，央行限貸與打房政策壓力仍在，「不降價，推越多案賠越多」，甚至有人認為這是「被逼著開工，投入成本」的利空訊號。

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