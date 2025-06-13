快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

聽新聞
0:00 / 0:00

永信建喊推案90億拚營收 他酸「股價跌剩三分之一」質疑回不去200元

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論永信建股價。報系資料照 趙于萱
網友討論永信建股價。報系資料照 趙于萱

永信建（5508）於11日召開股東會，宣布第3季預計推出三個建案，總銷售額達90億元，盼為下半年營收增添動能。不過有PTT網友對股價表現抱持懷疑，直言「從最高點320跌剩三分之一，現在放利多跟配息行情，不知道回不回得了兩百？」

根據新聞內容，永信建指出目前可供銷售房屋總額約為100億元，包含水律、澄光、R5新世代、謙樂等十個建案，並強調未來7至9月將陸續釋出三案銷售，加速去化。該公司去年營收年增22%達100.55億元，稅後純益達34.85億元，每股盈餘16.03元，創下創立38年以來新高，並通過配發每股14.5元現金股利。

不少鄉民對其配息水準給予肯定，但對實際銷售前景表示疑慮。有人指出「前五個月累計營收僅10億元，推案多沒人買也沒用」，另有網友反映「現在房市氣氛冷清，案子放出來也只是庫存堆高」。也有鄉民指出建案廣告與實價登錄不符，「原旭吹完銷，結果還沒賣完」、「澄光半年沒實登，開價真的很敢」。

另一方面，部分網友對永信建體質表示信心，認為其專賣成屋、不搞預售，加上多數建案鎖定自住市場，資金實力雄厚，「本金大到富可敵國了吧，沒在怕」、「這公司不缺錢，限貸令遲早會解套」，甚至有人預言「等選舉到了利多就會來」。

但也有聲音認為目前政策風向不利營建業，央行限貸與打房政策壓力仍在，「不降價，推越多案賠越多」，甚至有人認為這是「被逼著開工，投入成本」的利空訊號。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

限貸 營收 PTT

延伸閱讀

00878配息近百億…173萬人今早被錢砸醒平均領1.2萬！嗨喊：618清空購物車

00878今股息發放…買3張00919接著除息！存股哥：明年想開始集中0056

00918、00919低於24元閉眼買…2-3年後歡喜收割！謝富旭：當房地產存別怕波動

台積電（2330）除息疑雲？他問「0.5元跑哪去」 網友揭制度關鍵解惑

相關新聞

匯率緩升金融股壓力爆！他憂「富邦金慘虧」喊話避開壽險業反被酸爆

台幣升值風暴延燒至金融市場，一名網友在PTT發文表示，觀察5月金融股財報後大為震驚，特別是富邦金因匯率波動導致單月淨損近58億元，讓他開始擔心整體金融股的風險。他直言：「本來以為匯率只會影響出口業，沒想到金融股也會受傷。」眼見台幣再度升破29.6元，他詢問：「這種匯率一直線緩升的走法，壽險股是不是該先避開？」

永信建喊推案90億拚營收 他酸「股價跌剩三分之一」質疑回不去200元

永信建（5508）於11日召開股東會，宣布第3季預計推出三個建案，總銷售額達90億元，盼為下半年營收增添動能。不過有PTT網友對股價表現抱持懷疑，直言「從最高點320跌剩三分之一，現在放利多跟配息行情，不知道回不回得了兩百？」

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，針對川普政府先前宣布的90天對等關稅暫停政策，只要貿易夥伴展現「誠意」，美方有意將寬限期延後至7月9日之後。該消息引發PTT網友熱議，一名網友貼出新聞直言：「川寶政府每天反反覆覆，到底還有多少人信？」

台積電（2330）除息疑雲？他問「0.5元跑哪去」 網友揭制度關鍵解惑

昨（12）日為台積電除息日，有網友在PTT發文詢問，台積電本次除息配發現金股利4.5元，但除息參考價卻是從前一日的1065元下調至1060元，與現金股利相差0.5元。他進一步指出，若投資人持有股期，權益數退還4.5元，但股期價格卻下修5元，質疑制度「多扣了0.5元」，是否變相讓賣方多賺。

IPO熱潮再起 興櫃尋寶盤點潛力股！軟體、生技好股多 掛牌後吸引買盤進駐

近期台股大盤在高檔震盪整理，但有一些從興櫃轉上市櫃的個股表現亮眼，投資人該如何布局剛IPO或即將IPO的優質潛力股？

30歲當沖慘賠600萬！他大哭「沒錢交割」 網嘆：投機當投資的賭徒

股票當沖雖然賺的多，但風險也相對高，近日有位網友就於社群平台DCARD上發文，表示自己在當沖上已經賠到沒錢交割，無奈下只能從當沖畢業。 原PO在文章中提及，自己從疫情前就進入股市，到了「航海王」時代開始迷上當沖，在學會信用交易後開始上融資槓桿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。