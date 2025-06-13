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關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普11日又放話，兩周內致函貿易夥伴，單方面敲定關稅稅率。路透
美國總統川普11日又放話，兩周內致函貿易夥伴，單方面敲定關稅稅率。路透

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11日表示，針對川普政府先前宣布的90天對等關稅暫停政策，只要貿易夥伴展現「誠意」，美方有意將寬限期延後至7月9日之後。該消息引發PTT網友熱議，一名網友貼出新聞直言：「川寶政府每天反反覆覆，到底還有多少人信？」

根據媒體報導，貝森特在美國國會聽證會上強調，美國目前正與18個重要貿易夥伴協商，若如歐盟等國展現談判誠意，川普政府可能延後徵稅時程。不過，截至目前，美方僅與英國簽署正式貿易協定，與中國達成的協議仍待川普與習近平最終批准。川普並宣稱，美方將對中國商品徵收55%關稅，中方則回以10%，強調雙方關係「非常好」。

該篇分享引來不少留言，有網友直言：「台積電都送了，誠意還不夠？」也有人指出「海外設廠是應客戶需求，美國才是受惠方」，嘲諷台灣被當籌碼使用卻還要感恩。更多網友認為「延長根本預料之中，一延再延才是川普作風」，並酸說「都快選舉了，當然拖到最後一刻」。

此外，也有鄉民針對「誠意談判」一詞提出看法，有人說「延後不是為了給你好處，是美國自己也沒準備好」、「誠意這種話術只是掩飾實際的時間壓力」，更有人批評「美方根本沒有讓利誠意，只想延時間換取談判籌碼」。

不少網友聚焦台灣角色，有人認為台灣早已「付出足夠誠意」，包括台積電赴美設廠與供應鏈支持，卻沒見到美方實際回報，「搞不好我們的誠意連關稅都不會免」、「延90天還不如延四年直接撐到任期結束」。更有網友以川普名言戲謔，「你有沒有誠意？我說了算！」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 美方 川普 台積電 PTT

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