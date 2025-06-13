匯率緩升金融股壓力爆！他憂「富邦金慘虧」喊話避開壽險業反被酸爆

台幣升值風暴延燒至金融市場，一名網友在PTT發文表示，觀察5月金融股財報後大為震驚，特別是富邦金因匯率波動導致單月淨損近58億元，讓他開始擔心整體金融股的風險。他直言：「本來以為匯率只會影響出口業，沒想到金融股也會受傷。」眼見台幣再度升破29.6元，他詢問：「這種匯率一直線緩升的走法，壽險股是不是該先避開？」

該網友指出，金融業中壽險為主體的公司尤受影響，富邦金、新光金、台新金皆傳出匯損壓力，加上近日台幣升值走勢明確，讓他對壽險族群短線操作產生疑慮。他更點名ETF持有的金控權重股是否仍有下行風險，認為「金融股是不是該先出一套」。

此番發言引來大量鄉民討論。不少人認為擔心過度，「你又沒買富邦金怕什麼？」、「防疫險都撐過去了，這點匯損算什麼」，也有網友表示匯損多為帳面數字，長期投資影響有限，「買金融股看的是配息跟體質，不是看短期波動」。

也有網友從制度面切入，強調壽險業已有避險機制與準備金制度，「國泰金就靠準備金沖掉損益」、「報表難看但股價繼續漲，誰怕誰」。另有人反問：「你知道EPS靠準備金撐住，但配息可能還是發不出來嗎？」

不少網友嘲諷目前匯率升值趨勢下的焦慮為「無病呻吟」，「國泰金都快創新高了你在怕什麼？」「有投信ETF每天撐盤，有什麼好緊張」。也有投資人表示自己早已調整持股，「美債一堆的不要碰」、「國泰沒吃到匯損？你的功課做夠了嗎？」

此外，也有理性聲音指出，升值壓力若轉為長期趨勢，金融業恐需調整資產結構與避險策略，「匯率不穩的確增加壽險壓力，但只要不是暴升暴貶，其實影響可以管控」，並呼籲投資人應評估持股內容，避免盲目跟風或過度恐慌。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。