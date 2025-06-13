台積電（2330）除息疑雲？他問「0.5元跑哪去」 網友揭制度關鍵解惑

昨（12）日為台積電除息日，有網友在PTT發文詢問，台積電本次除息配發現金股利4.5元，但除息參考價卻是從前一日的1065元下調至1060元，與現金股利相差0.5元。他進一步指出，若投資人持有股期，權益數退還4.5元，但股期價格卻下修5元，質疑制度「多扣了0.5元」，是否變相讓賣方多賺。

該網友表示，期貨本為零和市場，若多方憑空少了0.5元，是否就代表賣方平白獲利0.5元？他質疑制度設計是否不公，引發許多股民熱議，尤其是在千元以上股票採用「每跳5元」報價間距的背景下，此0.5元的價差成為焦點。

對此，多數網友認為，參考價僅是計算漲跌幅的依據，「不代表實際成交價格」，也不會造成真正損益影響。有人指出：「1000元以上每跳5元，參考價只能是1060，沒有0.5元的檔位。」更有網友幽默表示，「那0.5元是付給小精靈的」、「拿去幫1100T學長買紙箱了」。

另一派網友則強調，市場開盤價格才是關鍵，「今天開1055元是多空撮合出來的結果，與參考價是否精確無關」。亦有人認為制度雖略顯粗糙，但對於一般散戶影響甚微，並非套利機會，「要賺這0.5元早就被高頻交易吃光光了」。

也有網友從哲學層面解讀除息制度，認為「除息只是給散戶一種錯覺，實質上只是價格調整的過場」，「沒有真正的利息，只有資產拆分」。有留言認為整個制度設計僅供漲跌幅計算，市場價格早已反映所有預期，不需過度糾結「參考價」的名義數字。

此外，也有部分網友反思股期設計是否應調整更細的價格跳動區間，以避免因制度限制出現難以解釋的「價差誤會」，但多數仍認為這0.5元變動為市場機制自然結果，對實際交易者而言影響有限。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。