融資比例別過2成！陳詩慧：股市大跌下場可能就是斷頭＋拋售

融資會斷頭，非必要別碰

2022 年因為新冠疫情及不斷升息，帶來嚴重的通膨，股市急跌造成「融資多殺多」的狀況，龐大的賣壓再讓股價急跌，形成殺盤不只一波的惡性循環。

融資是 2.5 倍的槓桿，股市大跌時，可能把本金都賠光了還不夠。若被證券員通知必須補倉，否則就要「斷頭」，等於是券商把股票拿去「拋售」，也就是不管股票能賣多少錢，券商都只會掛市價賣出，以求快速拿回現金，這時你的股票就會成為股市中的賣壓。

一般在計算融資維持率時，都是講「整戶擔保維持率」，當整戶擔保維持率低於 130％ 時，券商就會在下午發出追繳令，通常有下列 3 種狀況：

1. 補回 166％ 以上，解除融資追繳狀態。 2. 補回 130％∼ 166％，之後若再低於 130％ 就必須當日下午補倉，否則隔日直接強制賣出股票（斷頭）。 3. 仍低於 130％，隔日開盤強制賣出股票（斷頭）。

2022 年時我因為融資賠掉千萬，還好當時有做資產配置，趕快認賠砍掉財報較弱的股票，匯款補倉，保住了融資維持率133％。所以，不要借錢投資，若不幸遇到大跌，就只能拋售股票，除非你知道如何控制風險。

這裡有個讓我領會的小故事。我有個YouTube 頻道「陳詩慧波段旅程」，採訪知名財務顧問兼講師郝旭烈，主題是「青年安心成家購屋優惠貸款」，討論政府對青年首次購屋的優惠方案。

我問郝哥：「房貸只要繳頭期款 2 成，等於是 5 倍的融資，若是40 年貸款1,100 萬元，前5 年只須繳利息，1 個月約繳一萬多元，第5 年開始才每個月繳三萬多元。感覺這個買房方法好像很棒。」

沒想到對方突然問我：「詩慧，妳能跑 42 公里的馬拉松嗎？」我回答不行，而且就算減少報名費也不會參加，因為我跑不了這麼遠。才剛回答完我就領會了，這個譬喻，讓我一下子就了解，融資前一定要先評估自己的還款能力，就如我知道自己跑不了 42公里一樣。若要融資，務必先學習融資相關的知識，且計算如果股市大跌，自己是否有還款能力。

中美貿易戰，打亂 2.5 倍槓桿的美夢

只有擁有比借款金額多出很多錢的人，才可以借錢買股票。融資金額的安全水位沒有絕對標準，但可以根據個人風險承受度與市場狀況，建議融資占總投資金額的 20％ 以下，是比較安全的做法。

為什麼我會對融資如此小心謹慎，有安全邊際的概念？是因為我曾融資失敗過。 2016 年 10 月到 2018 年 6 月的投資獲利翻5倍，把 400 萬元變成 2,400 萬元，當時買什麼都賺，讓我頗為自豪，心想既然自己這麼厲害，應該來融資一下，錢會滾得更快。

2018 年雖然大盤指數下跌，但我在上半年仍獲利 1,200 萬元，以為自己很厲害，2 年把400 萬元滾成2,400 萬元，便先拿出千萬元還房貸，剩下來的資金開始融資，開 2.5 倍槓桿全力前進，自以為聰明的認為，融資可以讓我在股市的資金維持一樣的水準，繼續獲利。沒想到我錯估了中美貿易戰的嚴重性。 大是文化《破框投資，照著做就能富：八大破框武器，不論是低薪、小資或準退休族，都能靠台股、美股、ETF，翻轉人生》，作者：陳詩慧

川普為了維護國家利益，在 2018 年 3 月啟動了一連串對中國的貿易關稅制裁。初期市場並不以為意，因為川普一向語不驚人死不休，我也猜測川普只是虛張聲勢，想要嚇唬中國，要他們讓步。但沒想到川普是玩真的，期中選舉之後他變本加厲，對中國出口至美國的商品加徵 25％ 的關稅。

控制風險，融資比例不超過 2 成

剛開始美國對中國商品課的關稅只有 500 億美元，後來一路加碼，到2018 年 10 月時達到 3,000 億美元的驚人數字。敏感的股票市場立刻反應，美股率先大跌，台股也從 2018 年 10 月 1 日的11,051.8 點開始跌， 10 月 11 日萬點失守，2018 年最後一天 12月 31 日來到最低 9,382.51 點。

美股兵敗如山倒，而亞股跟著美股走勢，樹倒猢猻散。我看著融資股票 2.5 倍的虧損，數字很快來到了千萬，這輩子從沒賠過那麼多錢！一看到股市大跌虧損，我立即斷尾求生，砍掉題材弱勢股，把剩下的資金補進基本面好的股票，例如微星（2377）與聯發科（2454），避免被斷頭。

還好我做對了決定， 2019 年股市開始往上。到了 2019 年 12月，台股來到歷史新高 12,000 點，我的虧損也慢慢回來，甚至開始獲利，跟著台股指數創新高。

這次融資失敗經驗，我開始更加深入研究總經，增加每天的閱讀量，更關注財經大事與總經濟之間的牽動與關聯。也因為前車之鑑，我從此遵守融資最多不超過資金 2 成的原則，及果斷斬倉弱勢股、補齊資金，讓維持率持續維持在 133％ 以上。接著便是耐心等待股市反彈，讓時間把虧損的部位補回來。

（本文摘自大是文化《破框投資，照著做就能富：八大破框武器，不論是低薪、小資或準退休族，都能靠台股、美股、ETF，翻轉人生》，作者：陳詩慧）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。