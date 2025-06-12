魏哲家質押1,600張台積電揭底部訊號？陳詩慧：學會安全邊際才能放心放大槓桿

質押與融資，得先了解風險

有句臺語說：「食緊挵破碗。」意思是吃太快，結果打破碗。這就像是融資借錢，以為可以更快賺到更多的錢，然而一旦失策就會事與願違被斷頭。

這裡不是要教大家什麼是融資、什麼是質押，我只是想提供自己使用融資與質押的經驗，讓大家了解風險在哪裡及如何控制，才能妥善運用這兩個工具，增加獲利。

質押可提高獲利空間，但有利息

質押是一項借錢滾錢的工具，利息為融資的一半，現股質押上限為 6 成，也就是 1.6 倍的槓桿。善用質押，在相對安全基礎上，可放大本金，加速累積獲利。

所謂質押就是「不限用途貸款」，把自己持有的股票拿去當「抵押品」，向銀行或券商借錢。質押期間，股票仍屬於你（或大股東）名下，但若到期不還款，或股價跌到風險線，放款單位（質權人）就有權「強制賣股」來收回本息。

可借金額比例方面，上市公司股票通常是 6 成，上櫃公司通常 5 成，有些特殊條件股票只能借 3 成；不限用途的擔保維持率130％，跟融資一樣。

質押的利息比融資低很多，是因為有擔保品抵押，股票、債券、存款都可以作為擔保品。若投資人是拿債券或 ETF 抵押，比較穩定，較不會被斷頭。

很多人會質押 A 買 B ，比如 2024 年不限用途貸款爆大量，高達近 3,000 億元，就是因為大家看好 AI 發展，不少人質押手中台積電（2330）或鴻海（2317）的股票，貸出 6 成資金後再買鴻海（2317）或台積電（2330），或是其他AI 概念股、 ETF，投入資金增加，獲利將更多。

質押與融資一樣，必須事先向證券公司申請額度，證券公司會根據投資人的個人信用狀況，及放在股市的資金、現金，或房地產證明，給予可使用的額度。

質押還有一個特性一定要先了解，就是必須把質押的錢都還完了，才可以賣股。所以最好質押比較穩定的股票，以免股價突然大跌，但因為質押而無法立刻出脫，造成損失更多。 大是文化 《破框投資，照著做就能富：八大破框武器，不論是低薪、小資或準退休族，都能靠台股、美股、ETF，翻轉人生》，作者：陳詩慧

關於這一點，我起初也有點懷疑苦惱，但後來發現，這個無法賣股的限制，反而增加了獲利空間。因為我們常會看到一段漲勢，就急著想把股票賣掉，結果錯失之後大波段的獲利而後悔嘆氣，而這個機制可以抑制想要賣股的衝動，靜下心來評估與規畫。

何時使用質押？

質押適合用在兩種目標，第一種是殖利率高且財報佳的股票，當股價向上時可以賺價差，或每年可以賺取股息與質押利息之間的價差。第二種是穩定的 ETF，比如高股息或債券型 ETF，因為殖利率通常都比質押的利息高。

在使用股票質押之前，務必先了解其風險，低於股票質押維持率 130％時，會有股票斷頭的危險，因此要隨時注意維持率是否足夠，一旦接到證券公司的通知，就要馬上補足資金。另外也要注意質押公司的財報是否正常，若是公司董事或大股東的股票質押比例過高，便可能會有掏空公司資產的危險。

跟著台積電董事長魏哲家學質押

我會開始運用質押，是在 2022 年 10 月 17 日看到新聞，提到台積電（2330）總裁魏哲家質押 1,600 張股票，讓大家猜測，台積電（2330）股價 386 元是否底部已近？

當時台積電（2330）本益比就要跌破 10 了，股價只有 380 元，魏哲家看好自家公司，但手上沒有更多資金投入，於是質押了1,600 張台積電股票。是這個新聞讓我決定，跟著魏哲家學質押。

那時我查到魏哲家持有 5,879 張台積電（2330）股票，他設質 1,600 張，設質比率約 27.21％，是台積電（2330）歷來最高層質押公司股票。我繼續研究魏哲家的質押舉動，在當時市場一片不看好之下很令人關注，大家推估質押頂多借出 5 ∼ 6 成，1,600張設質可能借到 3 ∼ 4 億元，若魏哲家真的反手把質押出來的資金加碼在自家公司，那麼股價應該差不多就是接近底部了。

後來再觀察台積電（2330）股價，果然在魏哲家質押後，股價從 370 元扶搖直上，半年後的2023 年 5 月 1 日，股價漲到 500元，之後繼續往上攀升。這次經驗也讓我發現，原來老闆質押自己公司的股票，表示看好自己公司未來的發展。

掌握安全邊際，質押也是好工具

股市大跌時、景氣不好時，質押績優股可以貸出6 成現金，讓我們有資金逢低買進，等到大盤上漲時，股票張數變多，獲利也變多。像是我的台積電（2330）經驗，在 2023 年 6 月 6 日參加股東會時持有 15 張股票，但其實我原本只有 10 張，另外 5 張是質押買的，但當股價上漲時，15 張的獲利威力自然比 10 張更令人興奮。

雖然質押跟融資都是向銀行借錢，也有風險，但與其叫大家不要碰，更正向的做法反倒是要求自己，學好相關知識、掌握好安全邊際，因為投資工具沒有好壞，只要能賺錢，都是好工具。

（本文摘自大是文化 《破框投資，照著做就能富：八大破框武器，不論是低薪、小資或準退休族，都能靠台股、美股、ETF，翻轉人生》，作者：陳詩慧）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。