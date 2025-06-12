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「交易禪」最古老的心理素質鍛鍊、優化進出決策 禪僧交易者揭長贏獲利模式

聯合新聞網／ 樂金文化
示意圖／ingimage
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你是否有過這樣的經驗：死守暴跌的股票，心想「沒賣就不算賠」，期待某天股價會突然反彈；抑或每天盯著盤面，糾結於股價的每一次波動，只因為害怕錯過買賣時機？

交易是一項充滿壓力的事，心理和情緒上的陷阱無處不在。

但如果有這麼一位交易者，他懂得如何避開這些陷阱，並能夠教導我們如何在內心平靜與安寧的狀態下進行交易，那該有多好？

◤運用古老禪宗智慧，

幫助你控制自己的心……還有市場。◢

本書作者彼得．卡斯特是位擁有30餘年投資經驗的全職交易者，而他同時也是一名貨真價實的禪僧。

憑藉著這一獨特背景，他結合了股市交易與禪學，領悟出如何運用禪宗智慧降低個人情緒的影響，培養冷靜及平和的心態，達成「少（交易）即是多（賺錢）」的獲利心法。

透過降低頻率、提高品質來獲得更高的獲利回報，並減少交易帶來的壓力與情緒影響。既符合禪宗的智慧，也是一種更加理性的交易方式。

交易的技術面，只要透過學習，人人都能學會；但交易時產生的情緒波動，卻很難控制。

兩名僧侶站在風中觀察一面旗幟。

一個認為是旗幟在動，另一個認為是風在動。

一位禪師走過來，他們問：「師父，是旗幟在動，還是風在動？」

「都不是。」禪師回答，「是你們的心在動。」

投資路上的最大心魔，是壓力和擔憂。

學習「不執著」的禪心思維，正是成功達成財務自由的關鍵。

（本文出自《交易禪》作者：彼得．卡斯特 譯者：呂佩憶)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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