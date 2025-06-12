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台幣強升衝擊金控獲利！5月虧超慘「股價卻往上噴」引網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣匯率5月強升近7%，對金控獲利影響甚巨。圖／聯合報系資料照片
新台幣匯率5月強升近7%，對金控獲利影響甚巨。圖／聯合報系資料照片

受到新台幣兌美元5月急升6.98%影響，壽險業者面臨匯兌損失，重創整體金融業獲利。14家上市金控5月合計稅後虧損達68.48億元，為今年首見單月整體虧損，其中富邦金凱基金、新光金三家壽險主體金控虧損最為嚴重，引發PTT股板熱議「虧損這麼慘，股價卻噴上去，是財報遊戲還是反指標？」

根據媒體報導，富邦金5月稅後淨損57.9億元，旗下富邦人壽虧損達91.4億元，指出匯率劇烈波動為主因；凱基金則自結虧損達73.63億元，子公司凱基人壽單月稅後虧損更高達79.97億元；新光金則合併虧損148.34億元，前5月虧損總計312.17億元。分析指出，台幣升值導致的匯兌評價損失，是壽險業者本月報表「翻黑」的關鍵。

然而，同樣面對升值壓力，國泰金卻逆勢繳出52.4億元單月稅後淨利，成為5月獲利王。國泰人壽獲利轉正，主因在於避險策略得當，並獲准提列外匯價格變動準備金以緩解匯損風險；中信金、永豐金、台新金也維持正報表，顯示部分業者在外匯避險上具備一定韌性。

該新聞被網友轉貼至PTT後感慨表示，「台幣升值不只打擊出口業，金融業也快崩了」，並舉例富邦金與富邦人壽大幅虧損的情況，與國泰金正報獲利形成強烈對比，「國泰避險真的做得好吧？」成為討論焦點。

眾多網友留言一針見血，有人認為數據經過「修飾」，「不看準備金根本沒意義」、「你把準備金算進去就知道多慘」。也有網友質疑央行匯率政策導致壽險業成最大苦主，戲稱「央行大禿鷹出手太狠」。另有人指出凱基金「跌最慘」，質疑其風控能力，並警告「明年股利可能少兩成」。

不過，也有網友不以為意，表示「平常賺幾百億，虧個幾十億叫什麼叫」、「財報不好照漲不誤」，點出金融股近日股價反彈強勢，與實質財報表現出現落差。部分網友則悲觀回應，「開啟負財報年代」、「早就不是自己人只能吃土了」，暗示市場表面光鮮，實則結構壓力未解。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐 富邦金 壽險業 國泰 台幣 匯率 凱基金 PTT

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