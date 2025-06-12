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台積電（2330）先進製程「一個人的武林」 英特爾追不上！網酸：川普要氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

瑞銀最新報告指出，台積電2奈米製程不僅順利推進，良率更高達90%，預計今年下半年如期量產；與之對照，英特爾對標2奈米的18A製程目前良率僅約50%，PTT網友熱議「台積的世界領先地位仍無人能動搖」，雖有人肯定英特爾的進步，但也指出「良率不是喊口號，距離商業化還早」。

根據媒體報導指出，台積電2奈米將成為其第二大製程節點，正積極爭取蘋果、輝達、高通等美系科技巨頭訂單。相對地，英特爾雖計畫於2025年底量產18A製程、2027年提升至月產3萬片，但目前良率仍停留在50%，且其代工服務PDK可用性要等到2026年，外部大規模生產更是2028年後的事。

一名網友分享該新聞至PTT，感嘆即使英特爾努力追趕，仍無法動搖台積電的領先地位，「相對於英特爾目前僅有50%的良率，台積電的2奈米已經突破90%，看來英特爾想追上台積，還是太難了」。

該貼文引起網友熱烈討論，部分人質疑英特爾的數據是否過於樂觀，「50%怎麼可能量產」、「是吹出來的還是SRAM良率？」、「實驗室的良率和商業產線不能相提並論」，也有人反諷「以前老二是三星，現在換牙膏來擋了」。

不過也有網友給予肯定，認為以英特爾的背景與轉型進度，50%已屬不易，「進步不少，比三星強很多」、「初期有這樣水準其實可以期待」，但多數仍認為要挑戰台積仍遙不可及，「GG早已跑在前面，就算Intel有良率，產能也全被自家吃光，代工根本輪不到」。

另有網友將此現象延伸至國際競局，認為即使川普上台並施壓美國晶片自主，短時間內依舊難撼動台積電優勢，「川普氣氣」、「課100%關稅都不一定追得上90%的良率」，也有人語帶譏諷「怎麼只有台股散戶覺得這是喪事，美股股民反而很淡定」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

英特爾 美股 川普 奈米 台股 台積電 PTT

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