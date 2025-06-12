緯創（3231）盤整股民焦躁！他怒「真AI怎麼賴床」 網揭短線難上攻原因

緯創（3231）近期表現遲滯遭股民吐槽，雖然5月財報亮眼、也被市場視為AI概念股，但股價自回檔後便停滯不前，眼見台積電大漲數十元，緯創卻每日僅小幅上漲0.5至1元，PTT網友不禁感嘆「真AI是在幹嘛？」還自嘲「皇帝不急，太監死了」，一番發言引來大量股民回應。

緯創5月財報顯示營收年增亮眼，市場原預期AI題材可推升其股價，但近期卻陷入盤整，一名網友在PTT發文抱怨「明明是真AI股，財報也漂亮，但上次下去後就一直賴床，台股每天都在漲，台積電都不知道噴幾十塊，緯創每天0.5塊、1塊，就這樣？」

不少網友指出，這波漲勢其實早已「反應過了」，從過去低點30多元漲至如今百元以上，已有可觀漲幅，加上籌碼混亂、GDR套利壓力仍在，短線難以大幅上攻。還有人笑稱「因為你買了」、「你一賣就會漲」，也有網友酸說「緯創是身心受創」、「老股走得慢」，直指緯創早已非AI主流股，許多散戶仍抱有幻想才會產生落差感。有網友指出「哲哲會員卡在110」、「漲不上去是因為散戶太多」，嘲諷這檔已被「太多人知道」。

部分網友則提出較理性的分析，認為緯創高檔震盪屬於「洗盤」，可能是主力刻意壓抑、清洗短線籌碼，「大的要來了」、「三角收斂末端要爆發」，也有人提及「GB200出貨是5月營收好轉主因」，暗示此利多屬一次性效應，投資人不應過度解讀財報表現。

至於與台積電相比，不少網友反駁原PO觀點，認為兩者性質差異極大，「毛利7%怎能跟60%比」、「GG是護國神山」、「不如去買台積電就好」。更有人指出，緯創從低點反彈已超過五成，對於早期進場的投資人來說獲利已豐，「還想怎樣」、「都給你賺光了還不滿意？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。