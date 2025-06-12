大立光無量緩漲引關注！他懷疑主力偷拉高 網曝：等你進場就倒給你

大立光（3008）11日盤中在成交量極低的情況下，股價卻穩步上漲，從開盤的2330元一路推升至2365元，引發PTT熱議「無量上漲」背後的可能原因，遭懷疑是主力刻意做價、低調拉升，待價格誘人後再倒貨，有人直指這是「籌碼穩定」、也有人認為是典型的「等散戶進場再倒貨」。

一名網友在PTT發文提到，大立光開盤後長時間停留在2330元，短暫下探2320元後就開始一路上行，截至發文時成交量僅245張、預估量303張，質疑「是不是有主力偷偷拉高、準備高檔出貨？」

此一猜測引發大量回應。多位網友直言，這類「無量慢漲」通常與籌碼穩定有關，若籌碼凌亂價格難以上行，「慢慢漲到散戶受不了，一次爆量出貨」、「籌碼穩，才漲得上去」。也有人指出，這種走勢反映的是市場惜售，賣壓稀薄，自然能拉升價格。

另一派網友則認為這是「主力拉高出貨」的典型操作，藉由緩慢拉升吸引散戶目光，「拉到你忍不住進場，就剛好倒給你」、「你一買，主力就一根跌停」，提醒投資人切勿因一時股價走強就輕易追高。有人更戲謔表示「等我進場就會有量了」、「現在進就是留下來洗碗」。

也有理性網友從技術與籌碼面切入，指出應回歸客觀分析，如觀察技術型態、融資水位與支撐壓力位，「這些情緒面的猜測對操作幫助不大」、「主力之間也可能互相對作，散戶根本無從參與」。另有人提及目前大盤動能強勁，整體市場情緒偏多，權值股如大立光也難免受帶動而上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。