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散戶是反指標…台股正迎來反彈主升段！郭哲榮：現進場潛在獲利高得嚇人

聯合新聞網／ 綜合報導
哲哲喊準低點後台股飆破22400點，強調外匯禿鷹出逃、正值軋空行情；台積電連三漲、0050成功獲利出場大賺千萬，美股領先在前，台股潛在空間仍大。歐新社
哲哲喊準低點後台股飆破22400點，強調外匯禿鷹出逃、正值軋空行情；台積電連三漲、0050成功獲利出場大賺千萬，美股領先在前，台股潛在空間仍大。歐新社

台股11日再度大漲百點，最高到22,470點。分析師郭哲榮（哲哲）指出，這波行情已從低點上漲逾5000點，完全如他所預告，即將重返22500點。他強調，先前就判斷外匯禿鷹已經出逃，因此「上週就是波段最低點」，目前是標準的「軋空單與空手行情」。

郭哲榮也特別點出，5月份台股交易戶數短短一個月內就減少112萬戶，「散戶常常是反指標」，而今台股正迎來反彈主升段。

台股落後美股？潛在空間高得嚇人

哲哲認為，台股目前與美股相比「位階實在太委屈」。他指出，與台股連動大的那斯達克指數距離歷史新高僅差2.4%，標普500則只差1.8%；反觀台股，距離前高24416點還有逾2000點、約8%的空間。他強調：「現在進場股票的潛在獲利，高得嚇人！」

台積電強勢三連漲、目標1100元

針對台積電（2330），哲哲指出股價已連續三日走高，10日盤中最高來到1070元。他表示，儘管11日將進行除息4.5元，但其看法不變，會員們中長線持股仍抱緊，「看好逐漸朝1100元邁進！」

CPI公布在即 關稅影響成焦點

哲哲提醒投資人，11日晚間8:30美國將公布CPI通膨數據，目前市場預期為2.5%，高於前月的2.3%。他解釋，這是因為川普提出的新關稅政策影響了物價結構，CPI出現回溫屬正常現象。但若數據低於預期，美債仍可能出現反彈機會。

Robotaxi概念股將吸睛

他也關注即將到來的特斯拉Robotaxi發表會，預計將於6月11日舉辦，馬斯克預告最早將在6月22日正式推出。他強調，自駕車的AI商機「不是幾兆產業，是無限大」，投資人不應忽視相關概念股的潛力。

最後他也再次提及自己在0050的操作成果，「哲哲的0050已經成功逆轉勝，大賺一千萬出場」。回顧先前市場低迷時，是他率先喊話給出信心。如今不僅股票會員，連期貨會員操作也迎來全面噴出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 郭哲榮 通膨 美債 禿鷹 特斯拉 川普 台積電 分析師 CPI

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