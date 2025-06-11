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股市前景樂觀？股民拉高資金水位 網卻憂「貪婪的人變多」是警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論股市資金水位。圖／聯合報系資料照片
網友討論股市資金水位。圖／聯合報系資料照片

隨著全球金融市場動盪趨緩，台股投資氛圍逐漸轉趨樂觀，半導體指標股台積電也重返千元大關。第一金投信指出，雖然美股已經回到年初高點，但台股距離年初位置仍有近千點的差距，未來有望逐步收復第一季與第二季的跌幅，重新挑戰先前高點。股市前景轉為樂觀，引發股民思考是否應該調整資金水位，不少股民已有接近八成的資金投入股市，顯示多數人佈局都相當積極。

根據第一金投信統計，觀察台股過去5年與10年的下半年表現，呈現明顯的上漲機率，分別高達七成與八成，平均漲幅則為5.7%與2.8%。若美國與其他主要經濟體在關稅談判上歧見縮小、進展順利，加上AI需求持續強勁，預期台股後市仍具備向上動能。

一名網友Dcard發文表示，目前自己有六至七成資金投入股市，近期有意提高持股水位，想了解其他人的配置情況。他透露自身目前將六至七成資金投入市場，引發其他網友紛紛分享自身股市資金配置策略。

從留言中可見，大多數人資金配置集中在五成至九成不等，有人明確指出「我放50，身上放點現金怕生病或突然出國可以用」，也有回應「60%左右」、「接近八成都在股票」，顯示現階段多數人傾向積極佈局。

值得注意的是，不少留言透露極高投入水位，有人自述「95%」、「只留50萬，其他全投入股市，所以是97%」，也有人直言「只留吃飯錢，其他繼續丟」，甚至有網友表示自己「0050全倉幹進去就對了」，為了省錢「午晚餐都吃公司便當，多A一個隔天當早餐」，反映對股市行情持強烈信心與梭哈心態。

但也有網友表現出謹慎面向，例如「緊急預備金40萬，流動現金10萬，其餘投入台股美股」、「台股30%、美股20%、加密貨幣10%」，選擇多元配置並保有現金彈性。亦有網友透露自己遭遇損失，「4月之前20%，現在25%，總體損益-130萬」，提醒投資並非毫無風險。

還有留言從市場氛圍觀察出發，認為「很好，大家開始貪婪了」，暗示當多數人資金大舉進場，或許也應提高警覺，避免成為追高受害者。部分網友則討論槓桿配置與爆跌加倉策略，「50%資金、各半持有槓桿型ETF」，隱含對市場波動具備高度準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股 ETF Dcard

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