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拿房貸加碼投資股票？他盤算「股利勝利息」反被酸：風險遠高於帳面利差

聯合新聞網／ 綜合報導
台股5月回漲。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股5月回漲。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

歷經4月全球股市大震盪後，台股5月大幅反彈5.5%，投信法人認為，台股在端午節後持續震盪，主要反映國際消息面，投資人可留意拉回時點加碼，或透過定期定額分批布局。

一名網友Dcard請益，表示自己名下房貸尚有100萬元，想再增貸300萬元投入股市，認為「股利至少5%，貸款利息不超過3%」，理論上可賺取利差，詢問此策略是否可行。此文引來網友熱烈回應，意見分歧，有人贊同「規劃好即可進場」，但也有不少人直言「風險遠超想像」。

該網友以房貸利率與股利收益為基準，試算每年可獲得2%利差，打算將貸款資金投入具穩定配息的股票或ETF，以此創造被動收入。此構想在低利環境下具有一定吸引力，尤其對於熟悉金融工具與風險管控的投資者而言，或許具有操作空間。

然而，留言中多數網友對此策略表達高度保留態度。有人直言「現在認真別進場，會死人的」，認為當前股市偏高，不宜貿然加碼。也有人以實際數據詳算風險：「400萬貸款每年要還25萬，但300萬資金即使年報酬5%，也僅15萬元」，提醒一旦投資報酬率不如預期，現金流將出現缺口，甚至牽連房產風險。

也有部分網友從ETF操作建議切入，點出「可分散投入00919與00900做季配與月配，再搭配市值型ETF分攤風險」，建議若真有意操作，應採取更穩健的投資組合。不少人亦提及「股災進場」、「預留還款備案」、「股票質押風險」等策略與提醒，強調資金來源與市場時機同等重要。

另有網友提出觀念上的提醒，「別把牛市行情當常態」、「沒人能預測未來，股市千變萬化」，也有留言幽默表示「我是銀行的話會大力支持」，點出金融機構可能樂見放貸卻不負資產損失風險，反映此類策略多為散戶自承風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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