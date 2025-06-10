台股拉得又急又快…高盛喊進場？調高預測至23,500點 網：出貨文來了

高盛最新報告看多亞股，將台股評級自「減碼」調升至「中立」，並預估加權指數一年內可望挑戰23,500點。對韓股則從中立升為「加碼」，上修KOSPI目標至3,100點，引發PTT熱烈討論，不少人質疑「這不是出貨文，什麼才是？」

根據高盛首席亞洲策略師慕天輝（Timothy Moe）報告指出，南韓新總統李在明積極主張經濟成長政策，令市場驚喜，加上執政黨掌握政府與國會，高盛看好韓股價值提升改革能縮小長期折價，因此調升KOSPI預測至3,100點。

而台股方面，高盛則由「減碼」升至「中立」，並將一年目標由22,500點調高至23,500點。此舉也代表過去看空立場的轉變，加權指數今（9日）上漲0.5%，收在21,772點。

此外，高盛同時下修新加坡與印尼評級，表示將資金移往台韓市場。

高盛看漲台股至23,500點，卻讓PTT網友炸鍋直呼「出貨文來了」。不少人酸言連發，「高盛手上套牢很多齁？！XD」、「狗盛要出手了」、「糕盛：這批好便宜，在線等接盤俠」、「跌的時候下調，漲的時候上調，能不能不要馬後炮？」也有人直指出貨意圖明顯，「哇哩 要大出貨了==」、「高盛反著買，別墅靠大海」、「這不是出貨，那什麼才叫出貨」、「鐮刀建議韭菜？」但也有網友開玩笑式喊多，「嘴砲，台股今年就是準備破前高」、「川普晶片讓步，三萬點差不多」、「台積電準備好了！」社群氣氛兩極，反映出投資人對外資報告信任度低落。

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