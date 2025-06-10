不降息高利率是局？小童解「風險壓抑」策略：連穆迪調降都沒對美債造成大影響

嗨大家好我是小童，美國刻意壓低債券價格、拉高利率走勢其實是另有陰謀嗎？以及最新的債券關鍵區域我們要怎麼規劃？

刻意壓低債券、拉高利率？

那首先關於我們四月初賣債轉股等等的操作這邊就不贅述了，重點我們直接切入：為什麼美國要刻意壓低債券、拉高利率？其實肉眼可見CPI因為過去的高利率環境，所以從高點的9.1%壓回到現在的2.3%，你要說物價沒降溫嗎？或是還存在通膨的疑慮嗎？

我相信這都已經不是聯準會現在在專注的重點了，這也難怪川普要批評鮑爾為什麼還不趕快降息，因為確實肉眼可見物價就是有達到壓抑。那為什麼聯準會一直不急著降息呢？

其實有非常大的機率，可能是要壓低債券的價格，來拉高利率的走勢，進而拯救美國的財政赤字。

假設今天美債殖利率可以維持比其他國家還高的水準，那就會存在有投資人持續套利的空間，也就會不斷增加對於美債或美元的需求，間接填補美國的財政赤字。而假設今天他們真的那麼快降息的話，好像確實對於美債或美元的吸引力就會大幅下降，進而影響美元在國際儲備的霸權地位。所以我好像也可以開始理解聯準會跟川普之前的衝突點到底在哪裡！

畢竟一個擔心需要償還的負債過大，而一個擔心美元美債的主導地位，這確實是兩者很難兼顧的地方。因此目前我認為比起快速降息，或許維持高檔利率一段時間，確實對於多數的債券投資人是比較好的做法。而等到經濟真的足夠冷卻、資產的泡沫逐漸降溫，屆時再來降息其實一點也不遲。

因此這又會帶回到我們之前分享的內容，不是不會降息只是時間早晚的問題！

為什麼要維持高檔利率？精算的不可思議...

那為什麼維持高檔利率對於現階段的投資環境來說，會是比較好的做法呢？

因為你只要利率還維持在高檔，那股市房市的熱錢就還不會被放出來那麼快。而假設熱錢有限的情況之下，同時債券的利率又高，這就有助於美債的需求往上提升。而美債需求一增加同時美國還處於高利率環境的話，那對於美元跟美債的價格就會存在一定的支撐買盤！

那這時候可能就會有另一派的人說，如果美國再不降息的話，他們就會還不出錢之類的。確實如果長期這樣的話壓力是很大沒錯，但我們也必須要知道這個高利率政策不太可能會是常態。他們可能只是在計劃一個風險壓抑的模式。那什麼是風險壓抑呢？

我們來看美國的實質利率就知道，目前的實質利率是已經來到2007、2008年當時金融海嘯的水準，也就說明目前的名目利率是明顯大於通膨率的。那為什麼他們要這樣做呢？

首先高利率代表了借貸成本的提高，消費者不敢亂買房亂投資，企業會趨於保守評估每一個投資專案，而投機者也會因為槓桿成本的提高所以更加理性，因此這都有助於市場達到降溫的效果。

而高利率所帶來的壓低通膨代表什麼？代表企業不太能亂漲價，薪水的漲幅也不太可能太快，那這又會將經濟推向冷卻的循環。而高利率加上低通膨就會形成風險壓抑，也就會讓多數的投資人趨於保守，多存錢，或是選擇現在價格便宜、利率又高的美債。

而也因為川普目前正在打關稅戰的政策，所以假設屆時物價真的上來了，那美國其實就可以用通膨的貨幣去慢慢償還過去便宜的債務。而也因為美元目前受到信心結構的不足所以相對弱勢，那也就有助於美國去做出口的貿易赤字調整！

所以你說這一切是不是都被精算的不可思議？先是透過維持高利率來持續壓低市場的熱度，同時增加投資人對於美債美元的吸引力；接著再利用降評等等的手法來恐慌貶值美元的貨幣以利增加出口改善赤字。隨後再利用關稅戰所帶來的稅收和貨幣通膨大於物價通膨，這樣就可以很好的用大錢還小錢來改善美國的財政窘境。而等到這個財政泡沫縮小、美國的壓力減輕，那或許到時候的川普就又會把關稅拿掉，同時搭配降息的方式來重新刺激經濟的發展，也就有機會形成我們上次分享穆迪調降信評，以歷史來看往往也就是利空出盡的時機。

而我個人對於目前美元的看法還是差不多，我認為很難低到像2021年那樣27元的走勢，畢竟當時是因為極低利率才有那樣的反應。目前的話利率預估頂多回到3~3.5%，那在有一定利率的支撐之下，也就說明美元還是會有一定的買盤存在。所以我的看法還是認為30元上下、頂多29元的美元會是我自己喜歡的點位。那當然可能對也可能錯，但至少我們都要先知道自己購買美元的目標是什麼，那再來執行。而這是我個人對於目前美國所做的一舉一動所推論出的分析，也歡迎大家在底下留言一起討論你的看法！

債券怎樣才算轉強？有望利空出盡？

那說了這麼多，到底美債要怎樣才算轉強呢？

首先我們以TLT來看，當時前幾週跟大家分享穆迪調降的時候有提到要出現轉勢才算轉多，而目前來看那個舊的轉勢處一直沒有站穩，所以就只能持續保守看待。

但比較有趣的是，明明這個穆迪調降聽起來是一個很恐慌的事情，但為什麼價格卻沒有跌到想像中的多，反而還快要回到穆迪調降的那根Ｋ棒。所以你說穆迪調降真的有很嚴重嗎？目前來看好像也並沒有嘛，因此後續只要能站穩新的轉勢處，那價格就有機會真的出現利空出盡的反應。

而台灣的美債ETF 00679B 大方向也是差不多，只是比較特別的地方是我們可以看到前幾波跌比較兇的地方，一個是因為關稅，另一個是因為美元貶值，反而穆迪調降的跌幅相較其他時間來看算相對小很多。所以後續只要能站穩轉勢，那就可以比較樂觀看待。而其他的像 00933B、00937B、00953B 等等的理論上大方向而言也是一樣！

總之目前的重點我們可以確認了，那就是穆迪的調降並沒有替美債帶來太多的影響，甚至有沒有可能這個影響它早就已經提前被有意人士給知道，然後事先做出了相關的調整呢？而這也就是為什麼我總是強調盡量專注在價格走勢，以及我選擇在4/8賣債轉股的原因，因為其實價格很多時候就已經給了非常多的答案！

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