快訊

熱帶性低氣壓上午8時生成 準「蝴蝶」最新路徑潛勢預報曝光

真實人生／被偷走大學資格的女孩 羅彩霞逆襲當上律師

WWDC 2025／蘋果iOS 26功能大翻新！相機APP極簡化、可一對一口語翻譯

才吵到分手的川普與馬斯克？紅色特斯拉不賣了！網：TACO又來

聯合新聞網／ 綜合報導
川普不賣紅色特斯拉、馬斯克刪除彈劾文，雙方互釋善意，特斯拉（TSLA）股價反彈至308.58美元，網友酸「TACO政治連續劇又演起來了」。(美聯社)
川普不賣紅色特斯拉、馬斯克刪除彈劾文，雙方互釋善意，特斯拉（TSLA）股價反彈至308.58美元，網友酸「TACO政治連續劇又演起來了」。(美聯社)

一週前才吵到分手的川普馬斯克，最新進展卻急轉直下。川普公開表示「不介意和馬斯克說話」，還猜測對方「應該也想談」。這席話讓原本傳出要脫手的紅色特斯拉Model S，決定繼續留在白宮外「曬太陽」。

川普週一受訪時談到馬斯克表示「我不會介意（談話）」，並補充「我猜他應該也想跟我談」。至於3月剛買、停在白宮外的那台紅色Model S Plaid，先前有白宮官員說他考慮脫手，如今川普改口稱「可能把車挪一下」，但沒說要挪去哪。

面對嗑藥傳言，川普表示「我不覺得，希望沒有」。馬斯克則在X平台反擊：「我是地球上被拍最多照片的人，嗑藥說法根本是騙子講的。」

上週還嗆聲要讓SpaceX飛龍號退役、發文暗指川普涉艾普斯坦醜聞的馬斯克，近來動作大轉彎，不但撤下相關貼文，還主動轉貼川普的移民言論。特斯拉股價也在此背景下反彈，週一收漲4.55%，回升到每股308.58美元。

網友看法炸鍋，不少網友看著川普與馬斯克你來我往，酸言狂刷：「怎麼又軟了」、「這兩個人真的小學生欸」、「演來演去」、「TACO again……」；更有人開起玩笑「直男愛上渣男，卻又相愛相殺」、「川寶：他可是支持我鎮壓的男人」、「有看WWE的都知道是在演」。也有投資派抓準機會操作：「為6/14 robotaxi 上路製造話題」、「TSLA 300以下無腦買」、「多單佈局完畢？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 白宮 特斯拉 川普 X TACO

延伸閱讀

台積電股價衝千元！小股東「棄息落跑」 網預言：車子變輕開始飆

融資買債ETF慘被追繳！網友怒揭投資陷阱 PTT熱議「低風險神話破滅」

輝達總部卡關？網評「西瓜又搞砸」：打爛一手好牌

0050主動式又增強版？野村推00985A出擊 網讚：踢掉四寶「有料可期」

相關新聞

台股拉得又急又快…高盛喊進場？調高預測至23,500點 網：出貨文來了

高盛最新報告看多亞股，將台股評級自「減碼」調升至「中立」，並預估加權指數一年內可望挑戰23,500點。對韓股則從中立升為「加碼」，上修KOSPI目標至3,100點，引發PTT熱烈討論，不少人質疑「這不

不降息高利率是局？小童解「風險壓抑」策略：連穆迪調降都沒對美債造成大影響

嗨大家好我是小童，美國刻意壓低債券價格、拉高利率走勢其實是另有陰謀嗎？以及最新的債券關鍵區域我們要怎麼規劃？ 刻意壓低債券、拉高利率？ 那首先關於我們四月初賣債轉股等等的操作這邊就不贅述了

才吵到分手的川普與馬斯克？紅色特斯拉不賣了！網：TACO又來

一週前才吵到分手的川普與馬斯克，最新進展卻急轉直下。川普公開表示「不介意和馬斯克說話」，還猜測對方「應該也想談」。這席話讓原本傳出要脫手的紅色特斯拉Model S，決定繼續留在白宮外「曬太陽」。

輝達總部卡關？網評「西瓜又搞砸」：打爛一手好牌

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月親自宣布總部設於台北北士科T17、T18基地，但地主新光人壽遲遲未明確表態合作模式，引發網友強烈關注。一名網友在PTT直言「阿北出事啦」，批評新光金手握好牌卻「玩到爛牌」，認為市府與輝達皆有意願，新光卻擺出強硬態度，導致整體發展停滯。

台積電股價衝千元！小股東「棄息落跑」 網預言：車子變輕開始飆

台積電（2330）預計6月12日除息、配息4.5元，但股價直逼千元關卡之際，小股東卻出現大規模減碼潮。根據集保中心資料，一週內股東總數減少逾1.2萬人，尤以零股與1～5張小股東為主，引發市場高度關注。一名網友分享新聞至PTT，直言「外資連三天加碼，小股東逢高恐慌烙跑」，形容這波操作就像是「車越輕開越快」，預告下週將是千元突破、台股衝破2萬2的關鍵時刻。

37歲繼承千萬資產…想提早退休靠投資？網勸：別急著All in！

一名37歲網友在PTT理財板發文，透露近期因繼承關係獲得千萬存款，加上名下已有2間房產、一小筆土地與穩定工作，生活開支不高、每月結餘約2萬元。他表示希望藉由理財「達到隨時可以退休」的目標，並詢問「該怎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。