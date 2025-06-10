才吵到分手的川普與馬斯克？紅色特斯拉不賣了！網：TACO又來

一週前才吵到分手的川普與馬斯克，最新進展卻急轉直下。川普公開表示「不介意和馬斯克說話」，還猜測對方「應該也想談」。這席話讓原本傳出要脫手的紅色特斯拉Model S，決定繼續留在白宮外「曬太陽」。

川普週一受訪時談到馬斯克表示「我不會介意（談話）」，並補充「我猜他應該也想跟我談」。至於3月剛買、停在白宮外的那台紅色Model S Plaid，先前有白宮官員說他考慮脫手，如今川普改口稱「可能把車挪一下」，但沒說要挪去哪。

面對嗑藥傳言，川普表示「我不覺得，希望沒有」。馬斯克則在X平台反擊：「我是地球上被拍最多照片的人，嗑藥說法根本是騙子講的。」

上週還嗆聲要讓SpaceX飛龍號退役、發文暗指川普涉艾普斯坦醜聞的馬斯克，近來動作大轉彎，不但撤下相關貼文，還主動轉貼川普的移民言論。特斯拉股價也在此背景下反彈，週一收漲4.55%，回升到每股308.58美元。

網友看法炸鍋，不少網友看著川普與馬斯克你來我往，酸言狂刷：「怎麼又軟了」、「這兩個人真的小學生欸」、「演來演去」、「TACO again……」；更有人開起玩笑「直男愛上渣男，卻又相愛相殺」、「川寶：他可是支持我鎮壓的男人」、「有看WWE的都知道是在演」。也有投資派抓準機會操作：「為6/14 robotaxi 上路製造話題」、「TSLA 300以下無腦買」、「多單佈局完畢？」

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