台積電股價衝千元！小股東「棄息落跑」 網預言：車子變輕開始飆

台積電（2330）預計6月12日除息、配息4.5元，但股價直逼千元關卡之際，小股東卻出現大規模減碼潮。根據集保中心資料，一週內股東總數減少逾1.2萬人，尤以零股與1～5張小股東為主，引發市場高度關注。一名網友分享新聞至PTT，直言「外資連三天加碼，小股東逢高恐慌烙跑」，形容這波操作就像是「車越輕開越快」，預告下週將是千元突破、台股衝破2萬2的關鍵時刻。

新聞指出，雖然市場普遍看好台積電將再度快速填息，加上董事長魏哲家股東會上信心喊話，表示未來5到10年展望非常好，預估今年美元營收成長將達24～26%，但小股東卻在此時選擇「棄息落跑」。股價上周一度觸及千元、收995元，外資連3日買超超過2.6萬張，反觀融資餘額卻連4日下滑，顯示散戶抱股信心明顯不足。

發文網友表示不解，認為台積電財報穩健、法人力挺，外資加碼之際，卻有散戶選擇在填息前出場，「這操作根本反指標」，更預言「下週飆破千，小股東哭著回來抬轎」。此觀點引發大量留言討論，有網友笑稱「才999就落跑，太省小失大」、「GG不是都秒填嗎？這種還要跑真是白癡」，也有人戲稱「散戶跑了＝安全帶繫好要噴了」。

另一派網友則從稅務與操作角度分析，有人點出「4.5元配息還要扣稅和二代健保，一天的漲跌都不只這數字」，主張以價差替代息收更有效率。不少人也認為，台積電高價位對小股東來說心理負擔大，買進難度高，「900以下不留，2000再追回來」，呼籲「除非能長抱，否則別硬接刀」。

不少留言也指出，散戶減少往往是「洗籌碼」訊號，反向看可能是股價續漲的前兆，「乾淨的籌碼才有噴發機會」、「訊號來了，準備嘎爆2000」，也有人嘲諷「台積電都這麼賺錢了，你還在猶豫什麼」、「大媽跑了，大戶接了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。