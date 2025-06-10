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輝達總部卡關？網評「西瓜又搞砸」：打爛一手好牌

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議新光人壽與輝達合作細節。圖／聯合報系資料照片
網友熱議新光人壽與輝達合作細節。圖／聯合報系資料照片

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳5月親自宣布總部設於台北北士科T17、T18基地，但地主新光人壽遲遲未明確表態合作模式，引發網友強烈關注。一名網友在PTT直言「阿北出事啦」，批評新光金手握好牌卻「玩到爛牌」，認為市府與輝達皆有意願，新光卻擺出強硬態度，導致整體發展停滯。

根據媒體報導，新壽面對T17、T18基地是否轉交輝達自建一事，至今未明確回應，甚至未釋出MOU細節，僅於6月初送交市府都審會變更設計，並非輝達案。由於新壽過往便因資金問題未動工，市議會及市府皆對「讓新壽當包租公」態度保留，考慮啟動備案，改推T12地區加周邊私人地主土地整合為替代方案。

網友留言一面倒批評新壽動作遲緩，有人諷刺「西瓜（新光）沒錢蓋還不放人」，也有人直言「根本防礙國家經濟發展」，甚至有人質疑是否有人從中阻撓，「感覺這根本就是京華城2.0」。許多網友認為新壽想「卡位坐等漲租」，明知輝達不願被當房客，卻又想從中牟利，「人家都說了要蓋星艦，你卻堅持蓋摩天樓」，雙方需求明顯不合。

另有一派網友從法規與合約角度分析，指出新壽為已標下地上權者，依法有開發義務，不能任意拖延；但若強制解約，又牽涉圖利與司法風險，讓市府進退維谷。也有聲音指出「私地主願賣不代表願賤賣」，懷疑市府放話啟動T12計畫實為施壓手段，目的仍為逼迫新壽鬆口交出土地。

部分網友則嘲諷整起事件展現「台灣味」，認為輝達恐會因土地問題撤案或轉向南部，呼籲政府勿再錯失高科技落地良機，「老黃不是來蹭新聞，是來投資的」、「這場戲演太久，觀眾都膩了」。也有人提醒投資人慎防炒地與政策誤判，直言「NVDA喊北市科，房價漲了，結果還沒動工」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 經濟發展 新壽 北士科 PTT NVIDIA

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