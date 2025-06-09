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37歲繼承千萬資產…想提早退休靠投資？網勸：別急著All in！

聯合新聞網／ 綜合報導
37歲男繼承千萬資產想靠投資提早退休，網友勸：先試著定期定額、觀察自己能不能承受波動，再決定投入方式。（歐新社）
37歲男繼承千萬資產想靠投資提早退休，網友勸：先試著定期定額、觀察自己能不能承受波動，再決定投入方式。（歐新社）

一名37歲網友在PTT理財板發文，透露近期因繼承關係獲得千萬存款，加上名下已有2間房產、一小筆土地與穩定工作，生活開支不高、每月結餘約2萬元。他表示希望藉由理財「達到隨時可以退休」的目標，並詢問「該怎麼配置這筆資金？ETF還是其他選擇？」

原PO提到，自己無結婚育兒打算，與兄同住，未來財產也是雙方互相繼承，「死光就充公」，人生規劃偏向極簡與財務自由。他現階段收入5萬元、支出2.5萬，每月結餘約2萬元，目前尚無股票投資經驗。

不少網友提醒原PO要「慢慢來、不要衝動」，特別是沒有投資經驗的情況下，建議先從穩健布局開始。「先定存500萬，250萬台幣＋250萬美金，另一半再分配台股與美股ETF」、「建議定期定額分1～3年慢慢投入，用VT、VTI、VOO、0050等大盤ETF為主」，也有人指出原PO年支出僅30萬，「只要年化5%報酬率，600萬資產就夠支撐，不需急著退休」。

但也有部分留言持較激進作法，認為可以實測提早退休的可行性。「歐印VT，3%提領率就夠你生活了，現在就能退休」、「用YMAX周配養生活，再把多的投進VT、BNDW組長線」。不過也有保守派提醒，「現在才37歲，退休還要活40年以上，太早全押太危險」，點出提領風險與長壽風險的現實面。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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