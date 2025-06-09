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馬斯克爆氣撞財長！白宮驚傳肢體衝突 PTT笑翻：這是WWE嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
馬斯克被爆在白宮衝撞美國財政部長貝森特，引爆與川普決裂風波，PTT網友戲稱「像WWE」、「美版立法院」。(路透)
馬斯克被爆在白宮衝撞美國財政部長貝森特，引爆與川普決裂風波，PTT網友戲稱「像WWE」、「美版立法院」。(路透)

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）又有驚人傳聞。根據美媒報導，馬斯克4月在白宮與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）爆發激烈爭執，甚至在總統川普辦公室外「像橄欖球員一樣」撞飛對方，引發肢體衝突。這起衝突也讓馬斯克與川普關係徹底破裂，日前更在X發文直接點名川普，爆料其與淫魔艾普斯坦有關。

根據《紐約郵報》引述川普前顧問班農（Steve Bannon）說法，事發當天馬斯克與貝森特分別向川普提出競爭的國稅改革方案，但川普選擇支持貝森特，引爆馬斯克不滿。離開橢圓辦公室後，兩人立刻在門外爆罵，貝森特狠嗆「你是個騙子」，馬斯克則當場衝撞對方肋骨，導致場面失控，靠工作人員才拉開兩人。

班農形容，川普事後聽聞也驚呼「太超過了」，此事之後馬斯克遭請出白宮，與川普關係急凍。近日馬斯克再度升高對抗火力，在X貼文中暗指川普之所以不公開艾普斯坦文件，是因「川普本名就在裡面」。

網友一邊看熱鬧、一邊質疑事件真實性，留言直呼太扯：「四月的事幹嘛現在炒？」「影片咧？」「這不是好萊塢B級搞笑片的劇情嗎？」也有不少人當成笑話看：「白宮無差別格鬥www」「我看到常威在打來福」「直接WWE吧」，整起事件彷彿變成一場娛樂化的政治秀。

但也有網友開始擔心後座力，特別是特斯拉的處境：「等於一次得罪總統與財長」「川普想搞掉特斯拉根本小事一樁」「股價快點跌，我想撿便宜」，更有陰謀論看法浮出水面：「這是川普陣營開始抹馬斯克」「開始清算了，落水馬好打」，各種揣測四起。

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編按：最新進展顯示，馬斯克疑似態度轉軟，已悄悄刪除多則針對川普的X平台貼文，包括先前暗示川普涉及艾普斯坦案的爆料；馬斯克未對刪文原因多做解釋，但外界普遍解讀與他龐大的政府合約利益有關，僅SpaceX就握有超過220億元的聯邦訂單。

美媒分析，若與川普的衝突持續升溫，馬斯克的商業版圖恐將面臨政治反撲壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

馬斯克 衝突 白宮 特斯拉 川普 WWE

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