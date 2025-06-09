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缺電三年倒數計時？股添樂示警台灣電力五大困境…儲能股、綠電交易浮出水面

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台灣2025至2027年面臨跳電高風險期，《股添樂》點出能源轉型五大困境，儲能成為唯一即時解方，雲豹能源、宏德能源與富威電力等概念股受關注。(者黃仲裕／攝影)
台灣2025至2027年面臨跳電高風險期，《股添樂》點出能源轉型五大困境，儲能成為唯一即時解方，雲豹能源、宏德能源與富威電力等概念股受關注。(者黃仲裕／攝影)

中火提前無煤，是否只是導火線？YouTube財經頻道《股添樂 股市新觀點》近日解析台灣電力議題，從立法院通過的「2028中火無煤」決議出發，帶出一連串潛藏的能源危機。

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他指出，真正要擔心的，不只是空污，而是未來三年台灣可能迎來前所未有的缺電壓力，且跳電風險不再是偶發事件，而將成為日常「新常態」。

一場政治決議 揭開五大電力困境

股添樂指出，中火在台灣總發電占比約15%，每年供應超過千萬戶家庭用電，原訂2034年才無煤，現在提前到2028，意味供電吃緊恐提早發生。他統整出台灣電力的五大結構性困境：

1.電廠位置錯配 電送不到才是真問題

台灣中、南部有最多電廠，但最大用電區卻是北部與東部，導致「中電北送、南電北送」成為常態。而北東部電力缺口，2024年就高達360萬瓩，預估未來恐升至470萬瓩，結構失衡未解。

2.新電廠 電網建設全面卡關

包含協和電廠改建、變電所擴建等項目常遭地方抗爭，加上用地取得、環評、執照等繁瑣程序，導致每一條電網、每一座電廠都蓋得非常辛苦。民眾喊熱要冷氣，但沒人願意住在變電站旁。

3.能源政策變動太快 產業無所適從

台灣在2025年邁入非核家園，但替代能源銜接不上。再生能源比例原定2025年達20%，實際需延至2026年底才有機會達成，而風電、太陽能皆受天候與時間帶限制，發電不穩與儲能成本構成瓶頸。

4.AI與半導體產業推高用電 速度超預期

根據台電報告，2025至2028年，AI與半導體用電需求將每年暴增70至110萬瓩。台積電用電比重從7%一路升至2030年的10%，高科技發展已變成耗電怪獸，電力供應若無後盾，產業恐被迫出走。

5.備轉容量率持續下探 傍晚跳電最危險

尖峰時段的備轉容量率屢次低於10%警戒線、甚至低於6%。尤其傍晚6至8點太陽能歸零，正是用電高峰，也是最容易發生跳電的時間帶。未來三年（至2027年）台電預估為備轉率最低的「風險期」。

救火不及 所有能源方案都來不及？

針對近期多方主張重啟核電或大力推展風電、燃氣，股添樂坦言：「都來不及」。他逐一點名各項能源方案所需時間：

小型核電、核三重啟、核四復活？光修法與實體重建至少需3年以上，2028年前幾乎不可能上線。

離岸風電？新案到實際併網需5年以上，對2025~2027無實質助益。

天然氣電廠？興建含預算編列約需3年，進度難趕上缺電時間表。

大型光電案場？土地取得是硬傷，農電共生與漁電共構仍卡關。

燃煤方案則因環保與政治壓力幾乎被全面否決。

唯一解方？儲能。他指出，儲能案場可在1年內完成設置，是目前唯一趕得上缺電窗口的能源方案，但問題是「太貴了」。然而成本再高，也比產業出走、全民跳電來得划算。

儲能概念股三選一？雲豹、宏德、富威搶搭能源轉型列車

為協助投資人掌握機會，股添樂也整理出三檔同時具備「儲能」與「綠電交易」雙題材的潛力股：

雲豹能源（6869）

不只擁有完整太陽能、儲能案場建設經驗，子公司「天能綠電」主攻綠電交易，也準備掛牌。2025年儲能案場開工量達56MW，營收結構已逐漸轉向綠能

泓德能源

旗下子公司「新興電力」同樣進軍綠電市場，近期法說會披露2025年多項太陽能案場將動工，結合儲能、售電服務，屬於整合型能源企業。

富威電力

由正威集團旗下子公司控股，今年剛掛牌，業務重心在售電與儲能工程。今年預計啟動200MW大型儲能案場，預計明年Q3併網，並積極併購自電系統業者，擴大綠電佈局。

這三家公司市佔合計已達51%，也是台灣目前少數可實質受惠缺電商機的概念股。股添樂也提醒，儲能產業雖具潛力，但目前整體規模仍小，投資人仍應精挑細選個股，追蹤實質營運進展。

電價、跳電、產業外移三箭齊發 不能忽視的能源轉折點

股添樂總結四大觀察重點：

1.電價只會上漲不會下跌：便宜的核電與燃煤都被禁用，再生能源與儲能補位，成本自然墊高。

2.2025～2027為缺電最高峰期：多座舊機組除役，新建卻跟不上，備轉容量率恐頻觸警戒。

3.火力發電仍為主力：即便非核政策實施，燃氣與燃煤仍佔近八成發電，短期內難被取代。

4.儲能成為台灣能源安全的最後防線：高成本雖為壓力，但當前唯一具備時效性與調度能力的方案。

他也呼籲政府與投資人都應認清現實：「不要幻想轉型可以無痛，也不要輕忽電力問題對經濟的骨牌效應。」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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