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中國外送、電商捲入價格內卷漩渦 遭質疑：物價越便宜人民才安定

聯合新聞網／ 綜合報導
中國電動車降價34%、拼多多利潤驟減五成，價格戰內捲蔓延至外送與電商業，企業利潤大受衝擊，政府緊急出手喊停。（中新社）
中國電動車降價34%、拼多多利潤驟減五成，價格戰內捲蔓延至外送與電商業，企業利潤大受衝擊，政府緊急出手喊停。（中新社）

中國經濟正陷入前所未有的「內卷戰線擴大」局面，不只電動車殺到骨折，連外送電商平台也開打補貼戰。據日經報導，比亞迪雖高喊不打價格戰，但22款車型折價高達34%，結果股價雙雙重挫。京東、美團、拼多多等也紛紛砸下巨資搶市，部分業者利潤甚至腰斬，引發市場對惡性循環的擔憂。

日經中文網指出，在內需疲軟與出口壓力夾擊下，中國企業選擇殺價搶市。

比亞迪5月大降價最多34%，帶動吉利等對手跟進。結果是比亞迪股價一周跌12%至14%，吉利更是跌13%。不只車市，美團嗆聲「不惜代價取勝」，京東也宣布百億元補貼拚外送；但拼多多的利潤卻因補貼大縮五成。

儘管政府曾透過補貼短暫刺激銷售，但專家直言「只是透支需求」。瑞穗銀行月岡直樹警告，這種消費反彈將難以為繼。

目前中國官方已出面約談業者，強調不得低於成本販售。比亞迪則在重慶論壇喊出拒絕價格戰，改拚技術與產品。但各界對這波「說停就停」的喊話能否奏效，仍保持高度懷疑。

不少PTT網友對中國陷入全面「價格戰內卷」表示憂慮，有人嘲諷「習大大最愛通縮，物價越便宜人民越安定」，也酸「BYD自己降價一堆，現在才說不打價格戰？」更有人直言，「一線城市薪水早就沒那麼好過，通縮根本止不住」。擔憂者則認為這波殺價會連帶「職缺和薪水也內捲」，更有留言直白指出，「中國企業文化就是賠錢也要捲死對手」，甚至警告「補貼停了誰先死」。

另一派則拿台灣現況對比，認為「台灣外送一小時三單，至少有最低時薪190」，也有人說「台灣也一樣，中立客觀語調.jpg」，對岸電商卷半天，這邊則吐槽「台灣顯卡商：大禮包好吃」，點出兩地市場雖不同，但企業為搶利潤無所不用其極的現象其實並不陌生。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

電商 薪水 比亞迪 外送

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